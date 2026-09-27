直擊柏林電競新體驗 德國玩家買PC精打細算更重長期價值

歐洲消費電子通路MediaMarkt在德國開設電競空間Xperion，打破傳統零售店面的陳列模式，以高階硬體免費試玩的模式吸客。從門市第一線觀察發現，隨著個人電腦（PC）換機成本提高，德國消費者更加精打細算，已從單純追求低價，轉向鎖定能滿足未來數年需求的產品。

走進位於柏林的MediaMarkt Xperion，現場宛如大型LAN Party（區域網路連線派對），約60套搭載頂級規格與最新硬體的電競設備排開，平日吸引上千名年輕玩家與電競愛好者聚集。除了開放個人現場免費體驗，也可透過社群通訊平台Discord預約包場。

MediaMarkt Xperion空間內部依德國當地法規，針對年齡分級進行嚴格控管，劃分為一般遊戲區及需查驗證件的18歲以上競技遊戲專區，將傳統賣場轉型為聚集社群與體驗高階硬體的基地。

談到零售第一線的市場觀察，MediaMarkt Xperion柏林店負責人塔斯基蘭（Ercan Taskiran）指出，過去一年來，消費者明顯變得更加挑剔，雖然整體需求仍在，但顧客花更多時間仔細比較產品，並高度重視性價比；加上網路資訊、評測與比價管道豐富，消費者身處大量選擇之中，反而更渴望通路提供專業指引，找出真正符合自己需求的產品。

塔斯基蘭表示，消費者的決策行為已改變，對傳統銷售旺季的依賴逐漸降低，改為看準時機才買；促銷活動與特殊優惠的重要性與日俱增，部分消費者甚至願意延後出手，等待適當的促銷檔期再做決定。

針對德國民眾選購PC的核心考量，塔斯基蘭分析，「性價比」依舊是首要因素。顧客通常會先設定好預算，在既定金額內，希望將處理器、獨立顯卡、記憶體與儲存容量等效能最大化，並確保設備具備充足的未來適用性（future-proof），能穩定使用數年。

他進一步指出，隨著PC硬體價格普遍走揚，消費者對價格的敏感度確實提升，在不同品牌與規格間的反覆比價更頻繁，也更常詢問升級至高階處理器或顯卡是否真能帶來顯著效益。許多消費者寧可稍微提高預算挑選合適的產品，也不願購入可能短期內就面臨汰換的入門機種，整體選購思維已由「尋求最低價」轉變為「追求最佳長期價值」。

針對市場高度關注的電競筆電與新興人工智慧個人電腦（AI PC），塔斯基蘭指出，電競筆電因效能提升帶來的遊戲優勢立竿見影，依然是極為關鍵的產品，顧客在選購時會嚴格檢視繪圖處理器（GPU）、螢幕更新率、散熱效果與噪音控制；然而面對高階旗艦電競筆電，高昂售價往往是阻礙結帳的最後一道門檻。

反觀AI PC，雖然消費者興趣與日俱增，但走進門市的第一個問題往往是「我到底能拿它做什麼？」塔斯基蘭坦言，許多顧客仍不清楚傳統筆電與AI PC的具體區別，需實用範例來證明AI能真正提升生產力或讓日常生活更便利。如何向大眾具體說明AI PC的實用價值，將成為這項新科技能否普及的最大考驗。