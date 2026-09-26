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暴雨直轟曼谷…93條道路淹沒全面停課 商場提早關門員工涉水逃

中央社／ 曼谷26日專電
泰國曼谷豪雨釀多處淹水，截至晚間多個區域積水未退。法新社
泰國曼谷豪雨釀多處淹水，截至晚間多個區域積水未退。法新社

泰國曼谷豪雨釀多處淹水，截至晚間多個區域積水未退。曼谷市府表示，已全力啟動排水作業，若後續未再降雨，積水最快2至3天能排除。當局宣布曼谷的學校28日停課一天，部分市府人員則實施居家辦公，以減少交通壅塞。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今天在防洪控制中心表示，曼谷自24日起降下大雨，多地累積雨量超過100毫米，部分地區接近300毫米。市府目前全力運作排水隧道及抽水站，每秒排水量約達1200立方公尺。

首都曼谷遭遇接近48小時的豪雨，導致運河水位滿出、街道淹水，當局今天宣告全市進入災區狀態。據統計，目前共有93條道路受到淹水影響，多條運河水位仍需密切監控。

部分購物中心貼出公告表示，今明兩天因淹水將提早至晚間6時結束營業，網路上有人上傳商場員工下班時，涉水穿越積水馬路的影片。

曼谷市政府已設置233處臨時避難所，可容納約1萬5000人，已有981人入住，另有36名臥床病患已被轉移至安全地點。

鮮新聞英文報（Khaosod English）報導，曼谷市府所轄學校28日將停課一天，並呼籲市府人員居家辦公，以減輕家長通勤負擔並降低交通壅塞的情形，不過，負責排水、環境衛生及緊急應變的人員則須執勤。

另外，報導也指出，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）已提前結束英國行程，預計27日約上午8時返抵泰國，以處理水災應變工作。

曼谷 暴雨 停課 淹水 豪雨 泰國

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