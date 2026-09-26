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強烈聖嬰現象致雨季缺雨 印度最富裕邦3/4地區乾旱

中央社／ 孟買26日綜合外電報導

印政西部馬哈拉什特拉邦政府今天宣布，這個印度最富裕的邦已經有3/4地區受到乾旱影響。第一大城孟買所在的該地區長期降雨量偏低。

法新社報導，印度氣象局（India MeteorologicalDepartment）預測今年將以降雨量不足告別雨季，威脅農民生計。馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）就宣布發生乾旱。

氣象局指出，通常會為南亞帶來較乾燥天氣的聖嬰現象較往常強烈，這也導致今年雨量異常。

馬哈拉什特拉邦政府表示，74%區域處於乾旱狀態。邦首府孟買（Mumbai）是印度金融和商業重鎮。

邦長法德納威斯（Devendra Fadnavis）表示，政府將在這場危機中「堅定支持我們農民同胞」。

印度有數以億計人口仰賴對農業和工業至關重要的6月至9月雨季降雨。

盛產棉花、大豆、甘蔗及豆類的馬哈拉什特拉邦有1億3000萬人口，是印度主要農業邦。許多農民依賴雨水進行灌溉，極易受到作物歉收影響，這可能會使整個家庭陷入經濟危機。

乾旱也影響到南印卡納塔卡邦（Karnataka），該邦已經宣布針對受災農民提供援助。

印度 聖嬰現象 氣象局 孟買 雨量

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