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南非爆連續命案！兩個月受害女性增至10人 墓地再現半裸屍
南非警方今天在約翰尼斯堡以東的埃庫爾胡萊尼（Ekurhuleni）發現另一具女性屍體，這是過去2個月來該市發現的第10具女性屍體。
法新社報導，南非警方指出，這具屍體是在坦比薩鎮（Tembisa）發現，但未提供更多細節。
警方發言人穆利迪利（Brenda Muridili）表示：「現階段我們只能證實發現這具屍體。犯罪現場管理人員和所有必要相關人員目前都在現場。」
當地電視台eNCA報導，這具半裸的屍體是在一處墓地被發現。
其他9名受害者年齡大多為20多歲至30多歲，其中有些人被發現時衣物遭剝光，並有遭受性侵的跡象。
第1名受害者是一名37歲女性，於7月15日被發現時全身赤裸且遭束帶綑綁。一名嫌疑人在2天後被捕。
另外2名嫌疑人為31歲和38歲女性，她們因涉及第9名受害者的案件而被捕，並於21日遭起訴。
警方表示，這起案件可能起因於感情糾紛。
南非擁有6200萬人口，是全球謀殺率最高的國家之一，平均每天發生超過60起謀殺案。
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