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印尼野火威脅紅毛猩猩棲地 國際自然保育聯盟示警
國際自然保育聯盟（IUCN）今天表示，印尼婆羅洲廣袤的熱帶森林野火肆虐，已對極度瀕危的婆羅洲紅毛猩猩造成巨大壓力。
法新社報導，印尼當局數週來一直在婆羅洲和蘇門答臘部分地區對抗野火，野火產生的令人窒息霧霾壟罩這些地區以及鄰近的馬來西亞和新加坡。
國際自然保育聯盟表示，婆羅洲52%紅毛猩猩族群的棲地內目前野火延燒，其中包括現存20個最大族群中的13個。
國際自然保育聯盟指出：「暴露於火災和濃煙中，對泥炭林棲地的紅毛猩猩造成可量化的生理、行為及生態代價。」
國際自然保育聯盟說，在霧霾期間，紅毛猩猩儘管吃得更多、休息得更多，卻仍出現脂肪分解的跡象，這表明牠們的能量需求增加，可能是因為免疫系統被迫更努力運作。
國際自然保育聯盟還表示，蘇門答臘和婆羅洲5種長臂猿的棲地也通報發生野火。
「長臂猿與生活在身邊的人們呼吸著同樣充滿濃煙的空氣，除了棲地喪失，以及維持野生族群生存的行為遭破壞外，我們完全有理由預期牠們會遭受類似的呼吸道傷害。」
林業部發言人表示，截至22日，政府已救出100隻受野火威脅的動物，其中包括53隻紅毛猩猩。
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