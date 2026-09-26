才被杜鵑重創爆12死…舒力基颱風恐直撲關東 居民失眠喊撐不住

今年第26號颱風「舒力基」預計在明天到28日左右接近日本沖繩地區，可能在下周接近本州等地區。日本關東地區最近遭颱風「杜鵑」重創，使災民擔憂颱風再度來襲。

根據日本氣象廳今天晚間18時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，「舒力基」晚間18時（台北時間傍晚5時）在沖繩南方，中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

「朝日新聞」報導，颱風「舒力基」之後預計會漸漸朝東北方向移動，下周可能會接近九州地區、四國地區、本州地區等區域。

包含千葉縣在內的關東地區，近日受到今年第25號颱風「杜鵑」衝擊，豪雨成災，而且千葉縣的湖泊印旛沼因為決堤，導致大範圍地區淹水。災民不安的情緒正在蔓延。

流域附近一名65歲住戶坦言，「精神上已經撐不住了，真的病倒了。」他與5名家人同住，住家在「杜鵑」颱風接近的隔天也就是本月22日，淹水高度約1公尺。當天上午6時30分左右，他從家中看到稻田、農地和道路逐漸被洪水吞沒，淹水範圍一步步逼近。

他回憶，「簡直就像湖泊一樣」，同時擔憂堤防會不會再次決堤。他表示：「今天凌晨4時30分就醒了。根本睡不著。」

日本放送協會（NHK）今天報導，颱風「杜鵑」帶來的豪雨，造成千葉縣與神奈川縣出現土石流與河川氾濫等災情，死亡人數已經增至12人，另有4人失蹤。

「讀賣新聞」報導，日本關東地區上月13日才被豪雨侵襲，加上颱風接連帶來驚人的大雨，使千葉縣有民眾在1個多月的時間內，3度受災。