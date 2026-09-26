快訊

亞運棒球Live／5上中華打線出局如風！仍1：2落後日本

小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨中秋沒烤肉「機艙淪烤箱」

竹北藍白合破局⋯柯文哲嘆兩黨主席不善後很奇怪 黃國昌回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

才被杜鵑重創爆12死…舒力基颱風恐直撲關東 居民失眠喊撐不住

中央社／ 東京26日綜合外電報導
今年第26號颱風「舒力基」預計在明天到28日左右接近日本沖繩地區，可能在下周接近本州等地區。歐新社
今年第26號颱風「舒力基」預計在明天到28日左右接近日本沖繩地區，可能在下周接近本州等地區。歐新社

今年第26號颱風「舒力基」預計在明天到28日左右接近日本沖繩地區，可能在下周接近本州等地區。日本關東地區最近遭颱風「杜鵑」重創，使災民擔憂颱風再度來襲。

根據日本氣象廳今天晚間18時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，「舒力基」晚間18時（台北時間傍晚5時）在沖繩南方，中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

「朝日新聞」報導，颱風「舒力基」之後預計會漸漸朝東北方向移動，下周可能會接近九州地區、四國地區、本州地區等區域。

包含千葉縣在內的關東地區，近日受到今年第25號颱風「杜鵑」衝擊，豪雨成災，而且千葉縣的湖泊印旛沼因為決堤，導致大範圍地區淹水。災民不安的情緒正在蔓延。

流域附近一名65歲住戶坦言，「精神上已經撐不住了，真的病倒了。」他與5名家人同住，住家在「杜鵑」颱風接近的隔天也就是本月22日，淹水高度約1公尺。當天上午6時30分左右，他從家中看到稻田、農地和道路逐漸被洪水吞沒，淹水範圍一步步逼近。

他回憶，「簡直就像湖泊一樣」，同時擔憂堤防會不會再次決堤。他表示：「今天凌晨4時30分就醒了。根本睡不著。」

日本放送協會（NHK）今天報導，颱風「杜鵑」帶來的豪雨，造成千葉縣與神奈川縣出現土石流與河川氾濫等災情，死亡人數已經增至12人，另有4人失蹤。

「讀賣新聞」報導，日本關東地區上月13日才被豪雨侵襲，加上颱風接連帶來驚人的大雨，使千葉縣有民眾在1個多月的時間內，3度受災。

日本 災民 颱風 沖繩 杜鵑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運／開幕式空位多 主辦單位研判受颱風影響

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

中秋節賞月指數曝光！各地都有機會「這幾處條件最佳」 9月底前多雲到晴

泰國曼谷豪雨釀多處淹水災情 部分道路積水逾1公尺高

相關新聞

豪雨狂炸48小時！泰國曼谷全市癱瘓 運河全滿水退要等三天

泰國首都曼谷遭遇接近48小時豪雨，導致運河水位滿出、街道淹水，當局宣告全市50區進入災區狀態。市長查察今天下午表示，災情...

才被杜鵑重創爆12死…舒力基颱風恐直撲關東 居民失眠喊撐不住

今年第26號颱風「舒力基」預計在明天到28日左右接近日本沖繩地區，可能在下周接近本州等地區。日本關東地區最近遭颱風「杜鵑...

馬路變河道！雨炸泰國曼谷全市50區受災 轎車慘困水中、超市被掃空

泰國曼谷持續降下暴雨，造成多地淹水並導致交通受阻，曼谷市長查察宣布，將原本列為受災區的3個行政區擴大至全市50區，以加速...

挨轟特權…前AV女神「進名店廚房煮拉麵」 網揪1細節酸：沒問題嗎？

日本前AV女優桃乃木香奈（桃乃木かな）自「暗黑界」引退後，積極開拓新事業。身為「拉麵二郎」著名粉絲的她，日前在社群分享親自走入內場煮麵的影片，並感嘆「這是做夢也想不到的經驗」。然而，畫面曝光後卻引發兩極討論，有網友不滿桃乃木香奈疑似有特權可進入廚房...

濃煙狂竄畫面曝！名古屋MIRAI TOWER傳火警 20輛消防車急灌救

日本名古屋市中區的中部電力MIRAI TOWER（前身為名古屋電視塔）傳出火警，當地出動約20輛消防車前往灌救，塔內店家...

泰國曼谷豪雨釀多處淹水災情 部分道路積水逾1公尺高

曼谷從昨天至今天持續降雨，導致多地出現淹水災情，其中部分道路積水逾1公尺高，許多人在網路上抱怨叫不到計程車，也有居民因淹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。