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友台捷克手搖飲店將熄燈 老闆謝台灣人支持盼有望來旅遊

中央社／ 布拉格26日專電
位於捷克布拉格、以友台聞名的手搖飲店Lootea，宣布將營業至9月底後歇業。老闆Patrik Dinh感性表示，很感謝台灣人長久以來的支持。這段時間他收到許多紀念品、泡麵甚至台灣啤酒，讓整間店充滿濃濃的台式人情味。中央社
位於捷克布拉格、以友台聞名的手搖飲店Lootea，宣布將營業至9月底後歇業。老闆Patrik Dinh感性表示，很感謝台灣人長久以來的支持。這段時間他收到許多紀念品、泡麵甚至台灣啤酒，讓整間店充滿濃濃的台式人情味。中央社

位於捷克布拉格、以友台聞名的手搖飲店Lootea，宣布將營業至本月底後歇業，吸引許多台灣遊客前往朝聖與道別。老闆Patrik Dinh感性表示，很感謝台灣人長久以來的支持。這段時間他收到許多紀念品、泡麵甚至台灣啤酒，整間店充滿濃濃的台式人情味。

Lootea因店內掛著「我們支持台灣」字樣的帽T，去年遭中國顧客在Google評論留一顆星負評洗版，反倒吸引大量台灣網友留5顆星「挺店」，Lootea也因此在網路上爆紅。

其後，Lootea更吸引不少前來布拉格旅遊的台灣人特地到場消費支持，並在店內留下許多台灣紀念品。

談及歇業原因，Lootea老闆Patrik告訴中央社記者，主因是人生規劃，希望有時間到世界各地旅行，「也許終於可以去台灣了！」由於無法投入過多時間、精力經營，且尋找合適的接手人選並不容易，因此決定本月30日為營業最後一天。

Lootea原址將進行整修，未來將轉型為咖啡廳。雖然Patrik將珍珠奶茶食譜傳承給新店家，但Lootea這個品牌將畫下句點。

至於未來是否會重新開店，Patrik說：「也許吧，有一天會重新開始。」他坦言，在布拉格經營手搖飲不容易，面臨高租金與市場激烈競爭的挑戰，「我不想為了競爭而降低品質」。

回顧經營點滴，Patrik感性表示，完全沒預料到會受到這麼多台灣人的喜愛，「我們這裡有好多來自台灣的東西，有紀念品、泡麵，甚至還有台灣啤酒！」

當初引起熱議的帽T，如今累積許多關於台灣的裝飾，包含中華民國國旗，還有「做一個堂堂正正的台灣人」、「我那小小多山的國家」與「望你順遂 台灣」字樣的絲帶，以及珍珠奶茶吊飾、台灣黑熊磁鐵等，琳瑯滿目。

此外，店內黑板寫滿來自台灣旅客的支持話語，讓小小的一間店充滿濃厚的台式人情味。

Patrik說：「謝謝大家！每一位台灣人、每一位顧客，對我們來說都是一份祝福。」希望台灣人在布拉格都能玩得開心。

在營業倒數期間，許多台灣遊客特地前來支持。台灣遊客Winnie告訴中央社，自己是在Threads上看到店家將在9月底關門的消息，加上得知店家挺台的立場，便決定把握機會前來支持。

台灣遊客Tanya說：「我們（台灣人）滿追求在國際上的認同，難得在海外有一家店願意挺台灣，很難能可貴。」

對於Lootea即將歇業，台灣遊客Aaron表示相當可惜。他說，店家展現友台的一面，是一種雙向支持的溫暖，也讓更多人透過這家店認識並喜愛台灣。

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手搖飲 捷克 老闆

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