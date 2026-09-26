豪雨狂炸48小時！泰國曼谷全市癱瘓 運河全滿水退要等三天

泰國首都曼谷遭遇接近48小時豪雨，導致運河水位滿出、街道淹水，當局宣告全市50區進入災區狀態。市長查察今天下午表示，災情已呈現穩定，但積水最快要2天才能消退。

法新社報導，曼谷自24日下午開始幾乎無間斷降下大雨，降雨量達近300毫米，市內運河網水位暴漲。查察（Chadchart Sittipunt）在社群媒體發布最新說明時表示，至少有13條道路遭淹沒。

這場淹水重災區在曼谷東區及運河沿線。查察說：「我們的問題在於運河水位已滿。我們正與鄰近幾個府合作來讓水往其他方向排出，使流入曼谷的水降到最低。」

根據查察說法，水災情況已經「穩定」，若市內未再下雨，問題就能解決；但雨停後，淹水預計要花2到3天才能排除。

查察指出，目前約有980人安置在臨時避難所，有36名長期臥病民眾已轉送醫院。

查察並呼籲民眾將財物移到較高處，且留在家中。他表示市民不必擔心因道路受阻可能造成糧食短缺，「大家不必要恐慌」。