馬路變河道！雨炸泰國曼谷全市50區受災 轎車慘困水中、超市被掃空

泰國曼谷持續降下暴雨，造成多地淹水並導致交通受阻，曼谷市長查察宣布，將原本列為受災區的3個行政區擴大至全市50區，以加速各單位協調救災與援助。曼谷部分超市和賣場出現搶購物資的人潮，許多新鮮食品已售罄。

查察（Chadchart Sittipunt）今天宣布曼谷全市50區為災區。目前曼谷多地淹水並造成交通嚴重堵塞，其中以東部受災最為嚴重。

今天上午9時，曼谷居民收到手機廣播警報，表示運河水位已達到警戒線，預計還會持續上漲，呼籲民眾防範淹水。

泰詢問者（Thai Enquirer）報導引述曼谷市政府的資料指出，這波降雨在曼谷已累積約3000萬立方公尺的水量，曼谷東北部敏布里（Min Buri）和孔三瓦（Khlong Sam Wa）累積雨量分別達274.5毫米及273毫米。此外，還有來自暖武里府（Nonthaburi）及巴吞他尼府（Pathum Thani）的水流入曼谷。

查察今早表示，曼谷自24日下午4時起開始降雨，並指「曼谷東部地區降雨量很大，情況尚未好轉。低氣壓正導致大曼谷地區持續降雨」。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，當局目前啟動抽水設備，總抽水量達每秒1200立方公尺，並準備發放100萬個沙包。未受淹水影響的曼谷學校也將開放作為臨時避難所，並優先協助臥床患者等弱勢民眾。

持續的暴雨引發曼谷居民搶購物資，超商貨架上的微波食品售罄，部分賣場今天上午也湧入採購人潮。

旅居泰國13年的赫南德茲（Daniel Hernandez）向中央社表示，這是他移居曼谷以來遇過最嚴重的水災，「汽車被困在街道中央，人們只能在及腰深的水中行走，馬路宛如一條河道。」

曼谷居民拉威潘（Raviphan Panitcharoen）表示，昨天開始，雨勢從未停過，很多地方出現淹水，今天上午一些商家透過LINE發布了關閉門市的通知。

拉威潘對中央社說：「自己居住的區域沒受到太大影響，但好多朋友發訊息說，他們家周圍的水位正在上升。」他還指出，附近的量販店擠滿搶購物資的民眾，造成大塞車。

曼谷曾在2011年發生大規模洪水，全市約1/5的區域遭淹沒，造成逾500人身亡，數百萬間民宅毀損。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）上午透過官方臉書表示，他將迅速返回曼谷，並立即前往災區。

泰國農業暨合作部長蘇里雅（SuriyaJungrungreangkit）則要求相關單位全天候監控水情，加快排水並調派設備，保護社區、農業及經濟區域。民族報（The Nation）報導，蘇里雅今天召開會議，要求相關機關24小時待命，並使用抽水設備加速排水。

由於多地持續淹水，曼谷部分捷運、輕軌站及購物中心提供受淹水影響的民眾免費停車。