挨轟特權…前AV女神「進名店廚房煮拉麵」 網揪1細節酸：沒問題嗎？

日本前AV女優桃乃木香奈（桃乃木かな）自「暗黑界」引退後，積極開拓新事業。身為「拉麵二郎」著名粉絲的她，日前在社群分享親自走入內場煮麵的影片，並感嘆「這是做夢也想不到的經驗」。然而，畫面曝光後卻引發兩極討論，有網友不滿桃乃木香奈疑似有特權可進入廚房，不僅質疑衛生問題，更狠酸「為什麼要給這種特殊待遇？」

近日，日本拉麵二郎八王子野猿街道店2舉辦慈善活動，盼以行動為經歷強震的熊本加油打氣。桃乃木香奈不僅在店內現身，還走入廚房親自製作拉麵，難得的體驗也讓她發文直呼，「有幸進入二郎的廚房親手製作拉麵，對身為二郎愛好者的我來說，這是做夢也想不到、無比寶貴的經驗」。

桃乃木香奈也在文中表示，「因為是自己要吃的那一碗，所以蔬菜放得比較少」，並提到此次拍攝獲得許可，同時感謝店家給予如此寶貴的經驗。Smart FLASH報導，桃乃木香奈是著名的「二郎迷」，過去就曾在社群分享二度完成「拉麵二郎全店制霸」的紀錄，且每次造訪不同分店，都會在社群發文分享。

日媒報導指出，拉麵二郎以不接受媒體、電視台曝光聞名，各分店都鮮少接受採訪，但此次桃乃木香奈卻成為例外，也使網路掀起兩極討論。部分網友持正面態度認為，「手法看起來很專業，太厲害了」、「如果有這麼可愛的店員，生意一定會超好的」、「好想吃香奈做的拉麵喔」。

另一派網友則感到不滿，「為什麼要給這種特殊待遇？」、「沒有戴帽子或頭巾，衛生沒問題嗎？」、「看到她徒手抓麵條，至少戴個手套吧」。也有人認為，這就是大眾對桃乃木香奈身為「前暗黑女神」的偏見，忍不住吐槽，「大概會像之前明日花綺羅（明日花キララ）那樣，出現類似『別用妳抓過生殖器的手捏麵團』的聲音吧」。