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濃煙狂竄畫面曝！名古屋MIRAI TOWER傳火警 20輛消防車急灌救
日本名古屋市中區的中部電力MIRAI TOWER（前身為名古屋電視塔）傳出火警，當地出動約20輛消防車前往灌救，塔內店家及相關工作人員約有30人被疏散。
日本CBC電視台報導，今天中午左右，當地消防局接獲通報稱，MIRAI TOWER「中央附近冒出煙霧」。
隨後在現場拍攝的畫面中，可以看到展望台附近冒出煙霧。
名古屋市消防局表示，當下出動約20輛消防車前往灌救，火勢在下午1時20分左右撲滅。
這起火災沒有造成任何人受傷，不過塔內店家及相關工作人員約有30人被疏散。
此外，火災造成展望台一處約1公尺乘2.5公尺的電氣裝飾，以及電梯機房牆壁和裝飾，約4公尺乘8公尺範圍燒毀。起火原因目前仍在調查。
名古屋電視塔所在的久屋大通公園，目前正在舉行名古屋亞運相關活動「ONE ASIA WORLD」，包括奪牌選手慶祝會等舞台活動。
亞運組織委員會表示，包括奪牌選手慶祝會在內的「ONE ASIA WORLD」活動目前照常進行。
現場周邊的管制線已解除，塔內店家也已恢復營業。
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