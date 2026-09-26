濃煙狂竄畫面曝！名古屋MIRAI TOWER傳火警 20輛消防車急灌救

日本名古屋市中區的中部電力MIRAI TOWER（前身為名古屋電視塔）傳出火警，當地出動約20輛消防車前往灌救，塔內店家及相關工作人員約有30人被疏散。

日本CBC電視台報導，今天中午左右，當地消防局接獲通報稱，MIRAI TOWER「中央附近冒出煙霧」。

隨後在現場拍攝的畫面中，可以看到展望台附近冒出煙霧。

名古屋市消防局表示，當下出動約20輛消防車前往灌救，火勢在下午1時20分左右撲滅。

這起火災沒有造成任何人受傷，不過塔內店家及相關工作人員約有30人被疏散。

此外，火災造成展望台一處約1公尺乘2.5公尺的電氣裝飾，以及電梯機房牆壁和裝飾，約4公尺乘8公尺範圍燒毀。起火原因目前仍在調查。

名古屋電視塔所在的久屋大通公園，目前正在舉行名古屋亞運相關活動「ONE ASIA WORLD」，包括奪牌選手慶祝會等舞台活動。

亞運組織委員會表示，包括奪牌選手慶祝會在內的「ONE ASIA WORLD」活動目前照常進行。

現場周邊的管制線已解除，塔內店家也已恢復營業。