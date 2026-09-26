泰國曼谷豪雨釀多處淹水災情 部分道路積水逾1公尺高

曼谷從昨天至今天持續降雨，導致多地出現淹水災情，其中部分道路積水逾1公尺高，許多人在網路上抱怨叫不到計程車，也有居民因淹水受困車陣，直至深夜才得以返家。泰國氣象局預測，降雨將持續至27日。

曼谷自25日開始降下大雨，並延續至今天清晨，導致多地出現淹水災情，部分道路甚至積水逾1公尺高。泰國公共電視台（Thai PBS）指出，今天凌晨仍有部分區域淹水60公分以上，導致道路受阻及汽機車受損。

曼谷拉喜區（Lak Si）居民尼拉隆（SrawitNiroram）表示，他今天清晨5時左右起床準備上班，發現住家門口積水約50公分；走到道路另一側準備搭公車時，發現積水已超過1公尺，因此決定請假。

他說，住在當地約1年，從未見過如此嚴重的淹水，也擔心水位會持續上升。

許多曼谷民眾在網路上表示，這是近年來經歷最嚴重的淹水災情。另有網友今天凌晨因叫不到計程車返家，而被迫等待數小時。

泰國社群媒體流傳的影片及照片顯示，今天早上曼谷多處道路仍出現淹水，許多車輛受積水影響受困路中，部分路段交通嚴重壅塞。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，低壓系統將泰國灣的水氣帶入曼谷，使降雨從25日晚間持續至26日，東部地區尤其明顯。

根據曼谷市政府資料，過去24小時最大雨量為孔三瓦（Khlong Sam Wa）區的168毫米。

據統計，泰國12個府有逾1萬戶、近4萬人受到淹水影響；考艾大山國家公園（Khao Yai National Park）因持續豪雨，導致部分山區道路無法通行，並有土石流及落石風險，今天及27日暫停開放。

泰國氣象局預測，包括曼谷在內，泰國北部、東北部、東部及南部地區的豪雨情況將持續至27日。