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新加坡人口達621萬創新高 外籍居民增加推升成長

中央社／ 新加坡25日綜合外電報導

新加坡政府今天公布的統計數據顯示，截至今年6月，新加坡人口較一年前增加1.6%，達621萬人，創下歷史新高。

路透社報導，新加坡自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情結束、解除限制外籍人士入境的嚴格措施後，人口穩定成長。疫情期間的嚴格措施曾使外籍人士難以入境，新加坡人口也罕見下滑。

統計顯示，截至今年6月，新加坡外籍居民人數增加3.7%，總數達198萬人，帶動人口成長。

在土地有限的新加坡，對政治領袖而言，外籍人口增加可能成為棘手議題，尤其是在選民對就業和生活成本感到不安的情況下。

2013年，向來秩序井然的新加坡曾爆發抗議活動，反對大幅增加移民的計畫；這項計畫將使人口在2030年增至690萬。

新加坡政府表示，為因應低生育率和人口老化等人口結構問題，未來5年每年最多讓3萬人取得公民身分。

新加坡 人口 外籍人士

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