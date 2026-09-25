聖嬰現象發威 印尼6成地區雨季開始時間延後

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）今天表示，受強烈聖嬰現象（El Nino）等因素影響，2026至2027年雨季開始時間將比以往更晚，部分地區雨季持續時間也可能縮短，受影響範圍超過印尼陸地面積6成。

該局統計，目前有61.91%的印尼陸地面積處於乾季，連續60天以上無雨的情況分布在爪哇島（Java）、峇里島（Bali）、努沙登加拉（NusaTenggara）等地。其中，日惹特區班土（Bantul）無雨天數最長，達131天。

印尼氣象氣候暨地球物理局表示，9月底至10月初多數地區雨量偏少，每10天降雨量約0至150毫米。印尼多數地區雨季約10月開始，但2026年至2027年雨季開始時間將比正常更晚，預計受影響地區占印尼陸地面積61.08%，其中部分地區最晚於12月進入雨季，另有占印尼陸地面積51.90%的地區雨季持續時間可能短於平均。

乾燥天氣持續也提升印尼部分地區氣溫，增加森林與土地火災風險。印尼氣象氣候暨地球物理局監測顯示，近日部分地區最高溫度超過攝氏37度，截至24日下午，衛星已偵測到410個熱點，其中加里曼丹（Kalimantan）有215個。

近期加里曼丹等地發生森林與土地火災產生煙霾，並隨風飄向鄰近的馬來西亞、新加坡等地。其中，馬來西亞砂拉越（Sarawak）西連縣（Serian）本月初因煙霾嚴重進入緊急狀態，當地空氣品質指數（AQI）一度達519，超過宣布緊急狀態的500門檻。

為因應雨季延後及乾季延長，印尼政府建議農業部門調整播種時間、選用生長期較短的作物，並節約用水、增加家庭蓄水量；地方政府也應盤點地下水資源及適合鑿井取水的地點，做好乾季期間的供水準備。