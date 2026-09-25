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泰國少子化衝擊私校 專家憂勞動力減少拖累經濟

中央社／ 記者李宗憲曼谷25日專電

泰國正面臨出生人數下降與人口高齡化雙重衝擊，少子化已迫使多所私校關閉。據統計，今年約有70至80所學校停辦，曼谷有建校逾60年的小學關閉。專家警告，隨著泰國人口結構老化、勞動力減少，恐對國家經濟造成衝擊。

在曼谷泰農披威塔亞（Thanompit Wittaya School）小學擔任行政人員約10年的蘇妮（SuneeWitchayatya），在即將拆除的教室內翻閱歷屆學生的畢業紀念冊，心情相當複雜。

她對中央社說：「這所學校已經有60多年的歷史了，對於學校突然關閉，感到很可惜、悲傷，也很難過。」

●60年老校走入歷史　老師不捨落淚

蘇妮所任職的小學及附設幼兒園1962年成立，2008年約有2800名學生，但學生人數逐年下降，去年全校僅剩約600人。

擋不住少子化浪潮，學校今年初吹熄燈號，校舍現正進行拆除工作，校園將走入歷史，原有的師生則已完成安置。

校務主管普羅拉南（Pholanan Suphanphasui）告訴中央社，學校經營陷入困境始於新冠疫情期間，當時學生停課，但學校仍須負擔原有開支，另外，家長認為學生未使用學校設備而要求減免學費，進一步壓縮學校收入，導致虧損。

不過，疫情並非學校被迫關閉的唯一原因。普羅拉南指出，受學生人數持續減少、經濟衰退及公立學校擴張等因素影響，才決定關閉學校。

泰國媒體引述泰國私立教育協調與促進協會指出，2026年預計有70至80所私校停辦，遠高於過去每年約30至50所。

普羅拉南回憶，學校最鼎盛時期約有2800名學生，小學每個年級最多有9個班級，每班約40人，一個年級有超過300人；如今全校僅剩約600人。

普羅拉南說：「當年學生多到不行，簡直擠滿了學校。」如今學生人數持續下降且被迫關閉，「真的令人難過」。

●少子化、公校擴張夾擊　私校學生數銳減

普羅拉南坦言，關閉學校是艱難決定，他在學校工作30多年，作為第3代家族經營者，心裡也相當難過，「心裡也是酸酸的、挺難過的，這是我們一手建立起來的」。

泰國正面臨出生人數下降與人口高齡化雙重衝擊，泰國法政大學人口學副教授納塔德（NattadechChoomplang）指出，學校關閉不只是教育問題，也是人口結構變化非常明顯的訊號。

泰國總生育率已降至約0.86，2025年泰國總人口約6580萬人，較2024年減少約14萬人；其中60歲以上人口已超過1500萬，占總人口逾20%。

納塔德對中央社表示，出生人口減少，最先會反映在進入學校的兒童人數，之後還會反映在大學入學人數及進入勞動市場的年輕人數量。他並直言，「今天空出的教室，20年後可能就會變成勞動市場上的空缺職位」。

納塔德指出，泰國面臨的問題不只是老年人口增加，更重要的是工作年齡人口正在縮減，將對勞動市場、經濟生產力、醫療、退休金及長期照護帶來壓力，也可能增加家庭照護負擔。

●勞動力縮減　人口老化衝擊經濟

泰國發展研究院（TDRI）3月指出，泰國經濟成長放緩並非短期景氣問題，人口老化與勞動力縮減已成為限制GDP成長的重要因素；隨著勞動人口減少，勞動力對經濟成長的貢獻也將受到限制。

納塔德說，當勞動人口減少，泰國需要提高現有勞動力的生產力與技能，教育、終身學習、科技與AI將日益重要。他強調，「在勞動人口較少的社會中，投資每一個人的潛力，會變得更加重要」。

另外，他向中央社補充說，泰國面對少子化問題，不能只要求年輕人多生小孩，而是要理解生活成本、住房、就業不穩定、托育及工作與生活平衡等因素。他呼籲政府，「要讓想要成家的民眾覺得，在經濟與社會條件上都能負擔」。

納塔德強調，兒童、工作年齡人口與老年人並非彼此獨立的政策問題，而是同一人口結構中的不同階段。他指出，隨著泰國面臨「更少兒童、更少勞動人口及更多老年人口」的結構變化，教育、職場、社區及照護制度都將面臨重新調整。

泰國 少子化 私校

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