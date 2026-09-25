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雅加達乾季延長供水吃緊 省政府備70輛水車應急

中央社／ 雅加達25日專電

聖嬰現象影響，印尼乾季延長，首都雅加達部分地區面臨乾旱及供水壓力。雅加達省政府備妥70輛運水車、5套行動淨水設備及22處供水站，因應居民用水需求。

雅加達省政府水資源局24日表示，省政府將分階段因應乾季供水需求，短期由水資源局及省政府旗下自來水公司PAM Jaya向當地尚未有自來水管線服務的地區配送乾淨水，中期興建蓄水設施、強化供水系統，長期持續擴充淨水及供水設施。

隨著乾季持續，省政府也由雅加達災害管理機構（BPBD）向部分地區配送緊急用水，21日在南雅加達4處地點分3批配送1萬5000公升乾淨水，23日再向雅加達外海的千島群島（Pulau Seribu）北部配送5500公升。

據水資源局7月底發布資料，雅加達約70%的原水需求來自市外，主要透過西爪哇省（West Java）的甲迪魯胡（Jatiluhur）水源系統等取得，再送至雅加達境內的淨水設施處理後供居民使用。

雅加達省政府也持續擴大自來水管線。省政府6月發布資料顯示，PAM Jaya目前供水服務涵蓋82%的雅加達人口、約890萬人，目標於2029年達到100%；自來水供水管網全長約1萬3200公里，未來幾年將再增加逾2000公里，並興建新的淨水及蓄水設施。

雅加達省長阿農（Pramono Anung）近日表示，聖嬰現象可能持續至2027年初，省政府各單位將持續確保乾淨水供應。他補充，若「雅加達巨大海牆」（Giant Sea Wall Jakarta）計畫啟動，屆時可取得足夠鹹水進行海水淡化，經處理後供日常使用，雅加達省政府將透過PAM Jaya推動相關工作。

為因應沿海洪水、海平面上升及地層下陷等問題，印尼政府近年推動全長約575公里的爪哇島北岸巨大海堤計畫，雅加達灣等沿海高風險地區列為優先區域，目前政府持續完善整體規劃，預計2027年初動工。

聖嬰現象 印尼 雅加達

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