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台65歲婦人日本登山遇難身亡 臉部多處傷痕…死因疑失足

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台65歲婦人日本登山遇難身亡 臉部多處傷痕…死因疑失足

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本北阿爾卑斯山黑部五郎岳附近斜坡24日發現一名倒臥在地的台灣婦女，經直升機送醫後確認死亡。圖／擷取自富士新聞網YouTube影片
日本北阿爾卑斯山黑部五郎岳附近斜坡24日發現一名倒臥在地的台灣婦女，經直升機送醫後確認死亡。圖／擷取自富士新聞網YouTube影片

日本「富山電視台」報導，日本北阿爾卑斯山黑部五郎岳附近斜坡24日發現一名倒臥在地的台灣婦女，經直升機送醫後確認死亡。死者臉部有多處傷痕，且死者同行有人稱事發前一天山區層下雨導致路面濕滑，警方目前朝失足滑落等方向調查死因。

死者是來自台灣桃園市的65歲餐飲業員工許玉美。警方指出，許女17日入境日本，22日在折立登山口入山，展開奧黑部一帶行程，預定27日下山。許女23日和同行友人一同從「太郎平小屋」出發，預定前往「黑部五郎小舍」，途中決定分頭行動。但直到當晚6時，兩人都沒有抵達依約抵達原定地點。山岳警備隊隨即展開搜救，並於當晚率先在登山道上尋獲許女友人。

搜救人員於24日清晨再度展開搜救行動，最終發現許女倒在黑部五郎岳登山道旁的斜坡上發現。搜救隊立刻出動直升機將她送醫，但經醫師診斷已無生命跡象，隨後確認死亡。

許女同行友人向警方表示，事發前一天山區下雨導致步道非常濕滑。由於許女臉部有多處傷痕，警方不排除她因路滑失足滑落山坡，正進一步調查死因與事發經過。

登山 日本 阿爾卑斯山

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