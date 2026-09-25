前日本外相岩屋毅27日訪中 共同社：營造修復雙邊關係環境

共同社報導，日中關係嚴重降溫之際，前日本外相岩屋毅將從27日起訪問中國，力爭營造修復雙邊關係的環境。

日本共同社中文網24日報導，岩屋毅當天在東京透露，將從27日起訪問中國。前日本眾議院議長河野洋平今年6月去世，岩屋毅作為繼任者已就任日本國際貿易促進協會（國貿促）會長，將以會長身分率團訪中。

報導引述消息人士透露，岩屋毅認為，日中關係正處於「極其嚴峻的局面」，盼與中國政要會面並「坦率交換意見」。

岩屋毅強調，「希望從民間立場出發，為日中關係的發展和改善盡綿薄之力」。他並呼籲日本政府「為重建信任關係、解決懸而未決的問題付出最大程度的努力」。

作為日本對中國貿易與經濟交流窗口的國貿促原計畫6月訪中，但由於河野洋平在出訪前去世，訪問行程被推遲，之後重新協調日程。國貿促代表團每年都會訪問中國，去年6月曾與中國國務院總理李強舉行會談。

日本首相高市早苗去年11月作出「台灣有事」的國會答辯後，日中關係嚴重降溫，報導說，岩屋毅此行力爭營造修復雙邊關係的環境。