日男休育嬰假首破5成！人妻「一原因」不領情：他在家心更累

日本住房巨頭積水房屋（積水ハウス）近日發布《男性育兒假白皮書2026》，經當地傳媒報導引爆網絡熱議。數據顯示，去年日本男性育嬰假取得率首度突破5成，但調查顯示，即使丈夫申請了育嬰假，但妻子對「隱形家務」的負擔感依然高達73.8%，與丈夫沒有休假（74.8%）相比，幾乎沒有實質減輕。

洗碗、吸塵、倒垃圾這些僅是肉眼可見的「看得見的家務」，其後會有一整套極其繁瑣的決策與預備工作，被稱為「隱形家務」，例如分類垃圾前、清洗保鮮盒、準備晚飯前要盤點冰箱庫存、計算營養比例與食材成本、幫嬰兒洗澡前要確認嬰兒連身衣尺寸與乳液存量等。這些不被看見的精力消耗，比純體力勞動更讓人窒息。

數據顯示，妻子對「看得見的家務」負擔感確有微降（由73.4%降至68.4%），但對精神消耗極大的「隱形家務」，丈夫有休假（73.8%）與未休假（74.8%）的負擔感僅微差1個百分點，妻子負擔依然沉重。不少媽媽痛批這只是「偽育嬰假，丈夫待在家反而讓餐碗與用電量變多，連午飯吃什麼都要妻子規畫，甚至淪為「等指令行事」的懶散狀態。

《男性育兒假白皮書2026》將此現象定義為「精神上的孤立無援」，指出超過7成育兒女性陷入這種精神孤立。

白皮書指出，高達79.3%的男性自認積極投入家務，但僅有63.9%的妻子認同，認知差距大幅拉開至15個百分點以上。

擔任調查顧問的性別與社會學者、東京科學大學准教授治部蓮華批評，許多日本男性在育兒休假時「欠缺當事者意識、態度過於依賴」，令妻子像項目經理一樣發號施令，最後還要幫忙收拾殘局。

不少女性坦言，最折磨人的不是累，而是親友大讚丈夫肯休假的外界眼光。日本社會學者、國學院大學教授水無田氣流回應《朝日新聞》時表示，日本固有的性別分工未改，男性如果無法主動承擔管理，他們享有的育嬰假只是「換個地方放假」。

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文章授權轉載自《香港01》