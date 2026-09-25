快訊

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

中秋連假晴朗飆36度高溫 下周四東北季風報到變天

中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利通過校園禁頭紗令 外籍生限三成、家長學義文

中央社／ 羅馬25日專電

義大利內閣會議24日通過新校園法令，規定學生上課須露臉，穿戴頭紗或伊斯蘭罩袍遮蓋面部，將處以最高1000歐元罰款；且中小學招收新生，不諳義語的外籍生人數上限不得超過30%，被學校認定有語言溝通困難的家長，還必須強制「上義文課」。

義大利右派政府推出的新校園禁令，被視為對移民採取更嚴格限縮立場，不少輿論認為這是總理梅洛尼（Giorgia Meloni）為了鞏固極右派選民支持，以利在明年大選贏得連任。

義大利總理府公布的內閣會議資料指出，學校新法令主要目的是為了「促進國際學生融入」，從2027/2028學年開始，中小學一年級班級（入學新生）將調整結構，限制外籍生招收上限30%。

在小學階段，限制招收對象是未在義大利出生或未接受至少2年學齡前教育的外籍生。在國高中階段，限招對象是未在義大利學校體制就讀至少3年的外籍生。如果某些學校湧入過多外籍生，地方教育局將把超額外籍生分配到其他學校，此外學校也將提供課外活動資源，提升外籍生義語基礎。

法案另規定在義大利社會引起爭論的「頭紗禁令」，要求除非基於特定健康或安全因素，禁止在學校課堂及課外相關活動，穿戴遮蓋面部服裝，或以任何其他方式妨礙面部識別。違規者將被處以200至1000歐元（約台幣7500到3萬6500元）罰款，若違規者為未成年人，罰款由父母承擔。

新法令還規定，家長也有努力學習義語的義務。法令要求學校向社服部門報告，若發現家長有語言溝通障礙，可能對子女教育產生負面影響，社服部門可要求家長參加由成人教育中心提供的免費義語課程，目標是達到至少A2水準。未參加課程的家長將收到警告，並可能被處以200到1000歐元的行政罰鍰。

義大利新的學校法令也規定，自2027/2028學年開始，中學二年級起，學生可選擇學習拉丁語作為語言教育課程，每年33小時。

義大利 外籍生 校園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄家長為制服規定陳情 議員：未要求校方更改

義大利通過重啟核能授權法案 環境部長：歷史性一天

「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」教團轟教育部微電影踩紅線

免費午餐政策後遺症？ 師揭弱勢生「不在校用餐」需自費增負擔

相關新聞

川習會 美中貿易休兵延長2個月

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚抵達美國展開三天國是訪問，美國總統川普首度親自接機，廿四日在白宮舉行正式歡迎儀式隨即展開川習會，兩人在白宮歡迎儀式上均強調美中關係重要性。川普表示，美中已在貿易問題上取得重大進展，雙方將進一步討論安全、人工智慧（ＡＩ）等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，共同承擔促進人類發展進步的責任。

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

美國總統川普24日在白宮歡迎中國大陸國家主席習近平。在這場隆重的國是訪問期間，貿易、人工智慧（AI）及兩國日益加劇的戰略競爭都成為焦點。以下是路透整理的五大重點。

24日川習會談結束…川普讚會面很棒 習近平望美方慎重處理台灣問題

中國大陸國家主席習近平24日造訪白宮，和美國總統川普會談約90分鐘。同日下午1時29分（台灣時間25日凌晨1時29分），習近平離開白宮。川普向禮車內的習近平揮手道別。川普對現場媒體說，「很棒的會面，謝謝各位」。大陸官媒新華社報導，習近平在會中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。白宮尚未發布24日川習會談的紀要。

川習將參觀美國國家檔案館 川普稱將看到兩國珍貴情誼「文物」

美國總統川普即將於大陸國家主席習近平參觀美國國家檔案館，川普透露，屆時將看到一些「文物」，見證雙邊長期而珍貴的關係，但未具體透露是哪些「文物」。

習近平促美「反對台獨」為雙方合作基礎 無跡象顯示川普答應改口

中國大陸國家主席習近平周四在白宮會談中，當面要求美國「反對台獨」，試圖推動華府改變長期使用的「不支持台獨」表述。兩者看似只差幾個字，但分析人士認為，若美方改口，北京可能藉此削弱台灣對美國支持的信心。目前沒有跡象顯示川普已接受這項要求。

魯比歐談對台軍售：美須考量全球需求

美國國務卿魯比歐表示，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。