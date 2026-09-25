全日空客機在沖繩迫降3傷 乘客驚魂從滑梯逃生

日本全日空一架客機23日晚間原定從沖繩的那霸機場飛往佐賀，不料這架飛機因為右側發動機失靈而返航，並迫降於那霸機場。乘客與機組人員在逃生時，有3人受到輕傷。

「讀賣新聞」與富士新聞網（FNN）報導，全日空（ANA）與日本政府國土交通省（簡稱國交省）指出，這架班機23日晚間9時許起飛後，確認機身發生震動，系統顯示右側發動機的油溫上升，在關閉右側發動機後返航。

這架飛機後來在晚間10時05分緊急降落後，停在滑行道上。乘客加機組人員158人接著透過逃生滑梯，疏散到飛機外，其中有3人在逃生時受傷，所幸傷勢輕微。

有乘客回憶，「當時發出咚的聲音，接著變成其他聲音，飛機微幅晃動，然後照明忽明忽滅。能活著回來真是太好了。途中有一段時間還覺得可能沒辦法活下來。」

其他乘客回想，「聲音一直『喀喀喀喀』地響，讓人覺得是不是要墜機。」

國交省已經依據航空法，認定這起事件為恐引發事故的「重大事件」。日本的運輸安全委員會將派航空事故調查官調查原因。

這架飛機當時因為趕不到福岡機場晚間10時前的宵禁時間，更改目的地為佐賀。這架飛機的機型為波音737-800型。

全日空表示，「引發顧客與相關人士的擔憂，我們深表歉意。將全面配合調查。」