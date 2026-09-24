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台灣「24小時都好玩」 東京旅展搶攻日本旅遊市場

中央社／ 東京24日專電

2026日本旅展今天在東京國際展示場登場。觀光署與台灣觀光協會率領旅行社、飯店、航空公司及地方政府等約100人組成觀光代表團參展，以「24小時都能享受台灣」為主軸，向日本市場推廣鐵道、戶外活動、文化及永續旅遊等多元體驗，搶攻海外旅遊商機。

今年台灣館延續台灣觀光國際品牌Waves ofWonder，以波浪曲線搭配清晨、白天、黃昏與夜晚的漸層色彩，呈現台灣從早到晚皆有不同玩法的特色，希望吸引更多日本旅客訪台及再訪。

開幕典禮在台灣館主舞台舉行，駐日代表李逸洋、台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬、日本旅行業協會（JATA）副會長酒井淳，以及台灣各地方政府、旅遊業者、飯店和航空公司代表出席。

王紹旬致詞表示，隨著旅客需求明顯轉變，台灣目前以「深度旅遊體驗」及「主題式旅遊」為發展重點，提出有別於過往的遊台方式。今年台灣館以「五感體驗」為主題，介紹鐵道、戶外活動、文化及永續行程等多元觀光內容。為吸引日本旅客重遊台灣，台灣將自今年10月起推出「台灣再訪、福氣加倍」活動，透過具吸引力的優惠，提高日本旅客再次造訪的意願。

王紹旬也向日本旅遊業界喊話，希望以此次旅展為契機，深化台日業者合作，運用台灣多元觀光資源，共同開發旅遊產品並加強宣傳，進一步擴大日本市場。

李逸洋表示，2025年台日雙向觀光交流人次已突破824萬人次，觀光不只是人員往來，更是透過文化、美食及人際交流，加深相互理解與信任的重要契機。

他指出，除了日本旅客熟悉的九份，以及受到年輕族群喜愛的十分放天燈外，台灣中南部和東部也擁有豐富的自然景觀，並有原住民族文化、台灣茶、美食及人情味等多元特色。他期盼日本民眾藉由參觀台灣館，發現並親身感受不同以往的台灣魅力。

酒井淳則表示，台灣是日本最親近的旅遊目的地之一，每次造訪都能有新的發現，也是日本推動國際觀光交流的重要夥伴。他指出，今年包括台中在內的新航線陸續開航，日本地方城市與台灣之間的航空網絡也更加完整。

酒井淳透露，JATA今年已與觀光署合作舉辦野柳燈光秀首映活動及「最愛台灣紀行」宣傳企畫，明年預計進一步舉辦「世界遺產級台灣30選」旅遊競賽，持續帶動日本民眾赴台旅遊需求。

日本大型旅行社JTB海外商品企業部課長上原幸亮接受中央社訪問表示，台灣最大的魅力之一，是有許多親切友善的民眾，旅客抵達當地後也能安心旅遊。相較部分國家可能讓旅客對安全有所顧慮，台灣是一個「去過之後，會讓人想再去很多次」的旅遊目的地。

上原表示，目前台北在日本旅遊市場相當受到歡迎，但台灣的魅力並不只有台北。他日前與曾造訪高雄的旅客交談，對方直呼「應該更早來這裡」，並已經計劃明年再次造訪。

他指出，台灣美食不僅味道好，也符合日本人的口味，加上環境整潔、衛生條件令人安心，成為吸引日本旅客的重要因素。

除了美食與購物，文化活動、演唱會及職業棒球也成為日本旅客赴台的新動機。上原表示，台灣棒球的觀賽及應援方式與日本不同，現場加油氣氛相當熱烈；即使原本對棒球沒有太大興趣的旅客，實際進場後也常表示「非常有趣」。

隨著日本境內已沒有貓熊，上原表示，「到台灣看貓熊」有望成為新的旅遊賣點。JTB也希望將赴台看貓熊打造成一股旅遊熱潮，目前確實已有不少顧客詢問相關行程。

旅展期間，台灣館將由來自全台各地的觀光代表共同推廣地方特色，並以「下一個旅行目的地就選台灣」為號召，介紹適合不同世代及旅遊目的的觀光內容。現場也安排台灣原住民族表演、觀光問答、集章抽獎、文化手作體驗及座談會等活動，獎項包括台灣往返機票、住宿券及觀光紀念品。

觀光署表示，未來將持續整合線上與實體宣傳管道，在日本推廣台灣旅遊，並透過旅遊產品開發及業界合作，吸引更多日本旅客訪台及再次造訪。

日本 東京 旅展

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