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新加坡巴士新規上路 大聲播放、腳放座椅挨罰上萬

中央社／ 新加坡24日專電
新加坡大眾運輸工具新規上路，把腳放在座椅、以高音量播放聲音而對其他乘客造成滋擾等，都可能受罰。中央社
新加坡大眾運輸工具新規上路，把腳放在座椅、以高音量播放聲音而對其他乘客造成滋擾等，都可能受罰。中央社

新加坡的法律與規範嚴格廣為人知，如今大眾運輸工具也有新規定，若在公共巴士上，把腳放在座椅、以高音量播放聲音，對其他乘客造成滋擾或困擾，最高可處新幣500元罰款（約新台幣1萬2400元）。

根據新加坡陸路交通管理局（LTA）資料，為營造更安全、互相體諒且舒適的大眾運輸環境，即日起實施新規，在公共巴士或轉運站等地出現滋擾及擾亂秩序的行為將構成違法，包括把腳放在座椅上、以高音量播放聲音而對其他乘客造成滋擾或困擾，以及亂丟垃圾、在巴士上飲食等。相關違規行為最高可處新幣500元罰款。

對於更嚴重的違法行為，例如在巴士轉運站對其他通勤者造成阻礙或危險，或弄髒公共巴士、巴士轉運站的任何部分將處以最高新幣5000元罰款。

新加坡已有針對地鐵等大眾交通運輸工具，車廂內禁止飲食的相關罰則。如果乘客不遵從要求，駕駛可要求其下車；如果乘客拒絕配合，駕駛可以向營運控制中心尋求協助，情況嚴重時也可向警方求助。

根據新規定，針對公共滋擾行為，將授權驗票員和巴士轉運站職員等公共交通人員負責執行、向違規者發出通知，再由當局展開後續調查。

中央社記者今天下午實際從新加坡中南部搭公共巴士，前往市區萊佛士坊（Raffles Place）等區域，一名駕駛告訴記者，這兩天行駛於社區路線時，發現車內比平時安靜，讓他能更專心駕駛。

新加坡的法律與規範嚴格廣為人知，外國人曾打趣地稱是罰款城市（Fine City），除了禁止在公共運輸工具上飲食、隨意佔用空間外，在地鐵或公共巴士上車廂內，有時也會看到禁止帶榴槤的圖示，讓許多初來乍到的外國遊客感到新奇。

新加坡 巴士

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