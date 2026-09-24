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每周開車40分鐘看孫 日74歲爺爺聽到一句「下周不用來了」好失落

聯合新聞網／ 綜合報導
孫女一句話，讓每周固定開車40分鐘來探望的74歲老翁感到失落。圖／AI生成
孫女一句話，讓每周固定開車40分鐘來探望的74歲老翁感到失落。圖／AI生成

爺爺，下周不用來了，我要跟朋友出去玩。」一句話，讓每周固定到兒子家報到的74歲男子愣住了。日媒《THE GOLD ONLINE》報導，隨著孫子女長大、開始有自己的生活，原本緊密的祖孫相處模式也可能跟著改變。

74歲的正雄（化名）5年前喪妻，目前獨居，退休後每月靠約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）年金生活。45歲長子一家住在開車約40分鐘處，妻子過世後，兒子曾邀他周末有空就來坐坐，從此探望孫子女逐漸成了固定行程。孩子年幼時，每次看到爺爺都會開心迎接，一家人也常一起出門，有時正雄還會幫忙照顧孫子。

不過近一年情況開始不同。升上小學五年級的孫女常和朋友外出，弟弟也有運動活動。有次正雄離開前照例說「下周再來」，孫女卻回了一句：「爺爺，下周不用來，我要跟朋友出去玩。」他坦言，雖然知道孫女沒有惡意，當下仍相當失落，回家路上一直反覆想著這句話。

當晚兒子打電話解釋，女兒只是最近周末行程變多，並不是不想見爺爺，也建議父親以後先聯絡，再挑全家都有空的日子過來。正雄這才意識到，並不是孫子女變了，而是他們已經長大，只有自己還停留在孩子年幼、每周等著爺爺上門的時候。

此後，正雄不再每周固定前往兒子家，而是改成約每月一次，在家人都有空時一起吃飯或看孫子的比賽。空下來的周末，他也重新開始釣魚、和朋友外出。他後來明白，孫子有自己的安排，自己也可以重新找回屬於自己的生活。

爺爺 獨居

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