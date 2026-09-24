感冒、流感好了要換牙刷？ 牙醫曝真相：3情況才真的該丟

感冒、流感痊癒後，浴室裡的牙刷要不要直接丟掉？多名美國牙醫給出一致答案，對多數健康的人來說，其實不用急著換；但如果曾有口腔或喉嚨感染、本身免疫力較弱，或家中牙刷共用牙刷架、刷頭可能互相碰觸，就建議更換新牙刷，降低感染與交叉傳播風險。

根據《Yahoo Health》報導，美國口腔顎面外科醫師奧爾巴赫（Jason M. Auerbach）表示，即使病毒或細菌可能殘留在牙刷上，也不代表會因此再次得到同一場感冒或流感，因為人體免疫系統已經對這次感染產生反應。美國牙髓病學會主席諾布利特（Craig Noblett）也指出，目前沒有充分證據顯示，繼續使用自己的牙刷會造成同一疾病再次感染。

因此，如果只是一般感冒或流感，只要牙刷仍在正常使用期限內，就可以繼續使用。美國牙醫學會（ADA）建議，牙刷原則上每3至4個月更換一次；若刷毛已經磨損、岔開或變形，則應提早汰換。

不過，如果感染發生在口腔或喉嚨，就比較建議換新牙刷。諾布利特表示，包括唇皰疹、口腔念珠菌感染，或鏈球菌性咽喉炎等情況，痊癒後可以考慮直接更換。此外，如果一家人的牙刷放在同一個牙刷架，刷頭曾互相碰觸，也要留意交叉感染風險。

免疫力較弱的人也應更謹慎。植牙與修復牙科醫師喬克奇揚（Tigran Gyokchyan）指出，例如正在接受癌症治療，或糖尿病控制不佳的患者，可以較頻繁地更換新的軟毛牙刷，並在刷牙後讓牙刷充分自然風乾。

牙醫也提醒，比起生病後急著丟牙刷，平時怎麼保存更重要。刷牙後應徹底沖洗牙刷、直立擺放並保持通風乾燥，不要讓刷頭碰到其他人的牙刷，也不建議長時間套上牙刷蓋或收進密閉抽屜，以免潮濕環境反而讓微生物更容易滋生。