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台灣只排第21！訪日消費榜首非爆買陸客 墨西哥人均11萬稱霸

聯合新聞網／ 綜合報導
日本觀光廳公布24個國家與地區的訪日外國人消費動向調查結果。 圖／Pakutaso
日本觀光廳公布24個國家與地區的訪日外國人消費動向調查結果。 圖／Pakutaso

提到赴日外國旅客的消費實力，通常會先想到中東富豪或以掃貨聞名的中國大陸遊客。不過，據日媒「東洋經濟」報導，觀光廳公布的訪日外國人消費動向調查顯示，在24個國家與地區中，每人平均旅行支出最高的國家並非傳統印象中的亞洲鄰國或產油富國，而是遠在中美洲的「墨西哥」，以人均消費高達51萬4,925日圓（約台幣11萬元）強勢奪冠。

榮登赴日單人消費排行第一名的墨西哥，家庭平均年收入約台幣57萬元，但單是一張直飛成田的來回機票就要價約台幣5萬3千元，能負擔得起赴日旅遊的幾乎全屬頂級富裕階層。這群旅客將拜訪日本視為「一生難得的頂級奢華旅行」，花錢毫不手軟。加上「東京—京都—大阪」的傳統黃金路線無法滿足這些富豪，他們更喜歡橫跨金澤、廣島、北海道及九州展開全日本深度巡迴，交通與各項娛樂服務的支出更因此提高。

緊追在後的中東旅客，單人消費約台幣97,346元。會名列第二的原因主要是高昂的住宿費帶動支出，平均每人住宿成本高達約台幣3萬8千元，遠高於整體平均，且多是和家族一起出遊，傭人也同行照顧。第4名的俄羅斯則以購物為大宗，受國際制裁影響，旅客多傾向在日本大量掃購奢侈品與美妝品。

傳統印象中的消費大戶中國則位居第15名，人均支出約台幣53,781元，花費集中在免稅購物。至於訪日人潮中佔大宗的台灣，每人平均支出約台幣39,645元，僅名列第21，平均停留天數為6.1天，也符合鄰近國家旅遊天數普遍較短的特點。

圖／AI協作
圖／AI協作

日本旅遊 墨西哥 中東 富豪 消費 台灣 外國人

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說到赴日外國旅客的消費實力，通常應該會先想到中東富豪或以掃貨聞名的中國遊客。不過，據日媒「東洋經濟」報導，觀光廳公布的訪日外國人消費動向調查顯示，在24個國家與地區中，每人平均旅行支出最高的國家並非傳統印象中的亞洲鄰國或產油富國，而是遠在中美洲的「墨西哥」，以人均消費高達51萬4,925日圓（約台幣11萬元）強勢奪冠。

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