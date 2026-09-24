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2台男赴日詐騙！假冒警察恐嚇已發逮捕令 9旬翁驚慌交1200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
2台男涉嫌詐騙岐阜縣90歲老翁1200萬元。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
2台男涉嫌詐騙岐阜縣90歲老翁1200萬元。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

日本再度查獲境外人士涉嫌跨國詐騙案！據日媒「CBC電視台」報導，岐阜縣警方近日逮捕兩名台灣籍男子，分別為27歲的林奇義（リン・チイ音譯）與25歲的陳進齊（チェン・ジンチ音譯）。兩人假冒警察身分，以「涉嫌洗錢、已發出逮捕令」為由恐嚇岐阜縣多治見市一名90歲高齡老翁，誘騙被害人交出裝有6,000萬日圓（約台幣1,210萬元）的巨額現金。

這起案件發生在今年7月。受害老翁接獲自稱是警察的詐騙電話，對方在通話中恐嚇老翁，謊稱其帳戶已被檢警鎖定，要求老翁準備6,000萬日圓巨款以供「清查金流」。老翁驚恐之下信以為真，於上月8日依對方指示，將裝滿現金的提袋放於指定地點，隨後遭嫌犯迅速取走。

警方調查發現，兩名台籍嫌犯分工明確，林嫌負責出面拿取款項，擔任第一線「車手」，陳嫌則負責接應轉移贓款，擔任「回收手」。台灣網友得知後紛紛大罵「真是丟臉丟到國外」、「真是害群之馬，應該要公布長相」、「詐騙之島啊」。

兩人均是以觀光名義入境日本，疑似加入近期在日本迅速擴散的「暗黑打工」，淪為日本新型態匿名犯罪組織「匿名流動型犯罪集團」的作案棋子。目前警方正進一步釐清兩人涉案的內容，並全力追查其是否還牽涉山形縣等地的其他類似案件。

詐騙 車手 恐嚇 日本 台灣

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