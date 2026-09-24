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羅馬機場查獲3名台灣嫌犯 涉跨國運毒至香港遭逮捕
義大利財政警察與海關總署23日宣布在羅馬機場破獲重大跨國毒品走私案，共有3名台灣籍嫌犯遭逮捕，現場起獲高達50公斤K他命。義媒報導，嫌犯是從台灣飛往比利時，再從荷蘭搭巴士至義大利，計畫從義大利運毒飛往香港。
義大利海關總署23日在官方臉書宣布破案消息，義大利「共和報」（La Repubblica）、義大利國營廣電公司（RAI）等多家媒體報導指出，義國財政警察（GdF）在羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）查獲非法走私的50公斤毒品K他命，這些毒品若流入市面，估計市值高達300萬至400萬歐元（約新台幣1.1億至1.5億元）。
報導描述破案過程，其中2名36歲的嫌犯是在羅馬機場登機報到時被察覺，托運行李藏有13個密封包裹，內含25公斤K他命。警方循線追查，發現還有第3名43歲的同夥嫌犯，下榻在羅馬機場附近旅館，警方前往旅館房間搜查，破獲另外13個包裹，也內含25公斤K他命。
義媒報導指出，嫌犯設計了一條迂迴的運毒路線，先從台灣飛往布魯塞爾，在歐洲當地取得大量毒品後，從荷蘭搭乘陸運巴士到義大利，企圖從義大利將毒品運往香港。不過也正因這群遊客的「異常」旅遊路線，引起義大利海關與警方注意，並施以嚴格安檢。
報導指出，這3名台灣嫌犯因涉嫌跨國走私大量毒品，已被當場以現行犯逮捕。
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