文學新難題 法語暢銷書作家遭疑整本小說幾乎由AI代筆

海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien）今年問世的小說熱銷，但近日被控幾乎完全使用AI撰寫，在法國掀起有關文學作品使用AI及檢測難度的熱烈討論。

歐赫利安在其著作「不這樣就是死」（C’était çaou mourir，暫譯）中，描寫一名移民離開海地尋求希望的艱辛旅程，故事主角輾轉中南美洲多國，想前往加拿大尋找所剩不多的親人，卻在美國邊境遇到阻礙。

這是歐赫利安的第一本小說，也是法國今年秋季暢銷書之一，入圍龔固爾獎（Prix Goncourt）、費米納獎（Prix Femina）等重要文學獎，也剛獲得Fnac小說獎（Prix du roman Fnac）。

然而，社群媒體平台X一個帳號本週稍早指稱這部小說「幾乎全部」是人工智慧（AI）撰寫。

歐赫利安駁斥這項指控，正與法國、魁北克（Québec）的出版社編輯一起收集資料，證明小說確實是他所寫。

費加洛報（Le Figaro）報導，提出指控的帳號為Balance ton Claude，原本很少人追蹤；帳號所有者提出指控時表示，他使用了檢測軟體Pangram來分析小說片段。這則貼文很快引起關注和討論，被分享上千次、累計約400萬人瀏覽。

世界報（Le Monde）提及疑點指出，這個匿名帳號創建於今年6月，直到近日才較為活躍，原本僅指控一些網紅使用AI撰寫貼文，並以Pangram截圖佐證，接著突然開始「分析」歐赫利安的整本小說；此外，雖然Pangram作為檢測工具頗受重視，但不夠透明，因為它本身也是由AI驅動，無法剖析其內部運作機制。

38歲的歐赫利安以意象、重複和節奏等元素為基礎，替自己的作品辯護，稱這些元素展現了汲取自海地與加勒比海地區傳統的「鮮活語言」。

他接受解放報（Libération）訪問時表達了憤怒，表示「我一直熱愛創作和寫作，我不知道我有什麼理由要仰賴機器。」他認為，自從他最近來到法國，就遭受諸多種族主義攻擊，但沒料到還有這種形式的攻擊。

總部位於蒙特婁（Montréal）的波赫雅爾出版社（Les Éditions du Boréal）今年春天在加拿大發行「不這樣就是死」。波赫雅爾出版社告訴法新社，已「得知相關指控」且「不會輕忽」，但仍對歐赫利安的作品抱持信心。

這本小說今年8月在法國上市。法國格拉塞出版社（Grasset）譴責所有針對旗下作家的「惡意言論」。

根據格拉塞出版社的聲明，歐赫利安表示：「我從2017年秋天開始撰寫『不這樣就是死』，2019年完成初稿。大家可以討論我的風格，但將這些表現手法視為AI（生成）的證據，完全稱不上文學批評。」

世界報指出，近年出版界不只一次出現歐赫利安所遭遇的類似指控，這些案例都有一個現象，即在文學領域，AI與用來檢測是否使用AI的工具，很可能在短短數秒鐘內播下懷疑的種子，損害一部作品的形象，並將舉證責任轉移到對作者不利的一方。

法國知名的龔固爾文學獎由龔古爾學院（AcadémieGoncourt）頒發，其主席克勞岱爾（Philippe Claudel）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時表示，問題最終要回到文學定義本身，而他認為此一定義是基於「情感分享」。

他說：「無論何種形式，藝術一旦由機器生成，我們就會失去一個本質上的維度…文學首先關乎人性，關乎情感、自我和親密性的分享。」