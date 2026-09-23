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馬來西亞校園刺殺案 少年精神失常獲判無罪引發關注

中央社／ 吉隆坡23日專電

馬來西亞一名中學生被控在校園告白不成後殺害學姐，高等法院認定該少年案發時精神失常，判決謀殺罪名不成立，並諭令送往精神病院治療。全案引發大馬社會關注，檢方已提出上訴。

這起校園命案發生於2025年10月14日。案發時少年持刀進入雪蘭莪州白沙羅萬達鎮一所中學，尾隨學姐進入女廁，並在廁所隔間向她告白；該女學生抵抗並試圖離開後，遭少年持刀攻擊。

根據高等法院公布長達77頁的判決理由，承審法官指出，法醫解剖報告顯示，死者身上有約180至200處刺傷及割傷，最終因頸部和胸部多處刺傷死亡。

少年去年10月被控謀殺，今年案件轉交高等法院審理後否認謀殺罪名。

綜合馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等大馬媒體報導，法院今年8月諭令少年出庭自辯。辯方隨後以案發時精神失常提出抗辯，並聲請傳喚烏魯近打幸福醫院法醫精神科顧問伊恩洛安東尼（Ian LloydAnthony）提供專家意見。

高院今天公布的判決理由稱，少年罹患極早發型精神分裂症，病症自9歲起出現，並持續發展約5年。

判決理由並稱，少年案發前曾出現妄想及幻聽，包括相信自己已成為「如神一般的人物」，並聽到要求他殺害被害人的聲音。

法院認定，少年案發時因精神分裂症導致心智失常，無法理解自己行為的性質，也無法判斷行為是否錯誤或違法。

承審法官最終認定辯方提出的精神失常抗辯成立，判決少年謀殺罪名不成立，並諭令將他送往霹靂州烏魯近打幸福醫院接受治療，安置期限由雪蘭莪蘇丹決定。

這項判決引發大馬社會關注，檢方已提出上訴。

校園 馬來西亞 少年

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