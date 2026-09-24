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泰國中華會館紀念孔子誕辰 駐泰代表處肯定華文教育傳承

中央社／ 曼谷23日專電
駐泰副代表董思齊（前中靠左）23日晚間出席泰國中華會館舉辦的紀念孔子誕辰暨慶祝教師節活動，頒獎給與會師生。中央社
駐泰副代表董思齊（前中靠左）23日晚間出席泰國中華會館舉辦的紀念孔子誕辰暨慶祝教師節活動，頒獎給與會師生。中央社

泰國中華會館今晚舉行紀念孔子誕辰暨慶祝教師節活動，泰國教育界、僑團及駐泰代表處人員出席，並頒發海外資深優良華文教師獎狀及獎金，肯定泰國華文教師長期推動華語教育的努力。

泰國中華會館教師節活動今晚登場，由泰國華僑崇聖大學中國學學院院長尹士偉代任主席，駐泰代表藍夏禮、駐泰副代表董思齊及中華會館代理理事長秦鎮漢等人出席。

活動安排明燭、向孔子聖像行三鞠躬禮及唱孔子紀念歌等儀式，並頒發海外資深優良華文教師獎狀及獎金。

藍夏禮致詞時表示，中華會館及中華語言中心長期推動中華文化及華語正體字教育，對相關工作作出貢獻，並向在場華校教師及學生表達敬意。

他指出，中華會館除了傳承華語文教育及中華文化，也持續推動公益工作，包括參與泰南水災賑災，並表示，10月4日泰華各界慶祝中華民國國慶活動，將由中華會館與台灣會館共同舉辦。

藍夏禮並引用孔子語句，與在場人士共勉。他提到「成事不說，遂事不諫」，表示過去已發生的事情不要再往回看，應向前看；「君子和而不同，小人同而不和」，則代表團體即使有不同意見，也應和諧相處、透過討論尋求共識。

藍夏禮說：「我們要往前看，在推動工作的時候，一個團體大家會討論，縱使有不同意見，但只要大家和氣、團結一起，最後用民主的方式討論出來，一定能找到解決方案。」

他還提到，「學而不思則罔，思而不學則殆」，提醒面對挑戰時應透過學習與思考，並採取行動實踐共識。

秦鎮漢表示，海外華人雖身處海外，但不應忘記中華文化是「根與魂」。僑團肩負中華文化及僑社傳承責任，近年也看到中華文化在海外發展，新一代僑胞透過學習中文及中華文化融入相關大家庭。

他表示，未來將繼續以國學交流作為橋樑，讓孔子智慧在海外傳承，並讓中華文化在僑社扎根。

活動上有學生及教師演出太極拳、中國舞蹈、扇舞、歌唱及泰國傳統面具舞劇等節目，氣氛熱絡。

泰國 孔子 傳承

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