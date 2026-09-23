超加工食品吃多傷身！研究：每天吃100克 重大心血管事件風險增14%
喜歡吃洋芋片、糖果，甚至是微波食品？這些可能都會增加身體罹患疾病的風險！一項大型研究警告，超加工食品吃得越多，心血管疾病、癌症、糖尿病及早逝等健康風險都越高。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究刊登在《英國全科醫學與社區健康期刊》（Family Medicine and Community Health）。研究團隊整合51項研究、超過800萬名23至77歲成人的資料，不只資料涵蓋北美、歐洲、亞洲與大洋洲部分地區，部分受試者甚至追蹤長達32年。
研究人員比較受試者飲食中的超加工食品比例，以及心臟病、中風、癌症、糖尿病、肥胖、消化系統疾病、焦慮、憂鬱與死亡等健康結果。結果顯示，每天多攝取100公克超加工食品，重大心血管事件風險增加14%、癌症風險增加4%，其他原因死亡風險也增加3%。
研究也發現，超加工食品吃得最多的人，與吃得最少的人相比，發生心臟病或中風、肥胖，以及焦慮或憂鬱的風險約高出四分之一；消化系統疾病風險則高31%，早逝風險約高兩成。飲食中的超加工食品比例每增加10%，糖尿病風險則與之相關增加16%。
所謂超加工食品，通常包括經過多重工業加工、並加入多種添加物的產品，例如洋芋片、餅乾、糖果、包裝吐司、加工肉品及微波食品等。許多超加工食品含有較高的糖、鹽與脂肪，同時纖維含量偏低；此外，部分研究也開始關注多種食品添加物同時存在時，是否可能影響腸道菌相、發炎反應及血糖調節。
不過，研究作者也強調，這項研究無法證明超加工食品直接造成癌症、心臟病或其他疾病。此外，經常大量攝取超加工食品的人，可能同時存在其他健康差異，例如收入、教育程度、運動量及飲酒習慣不同，這些因素本身也可能影響健康。然而，研究團隊提醒，減少攝取超加工食品，仍可能有助於降低慢性疾病負擔。
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