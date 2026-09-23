年紀大真的比較難瘦？不是代謝突然變慢 專家揭減重迷思

不少人認為年輕時減肥比較容易，懷疑是年紀大代謝變慢，讓減肥隨著年齡愈來愈難。但其實這可能是常見的迷思，代謝並非減肥變慢的真正原因。有研究就發現，成年後的能量消耗並不會隨著年齡一路下降，減重之所以變慢可能是肌肉量、日常活動量、飲食習慣等影響造成。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國萊斯特大學（University of Leicester）生理學專家布林教授（Leigh Breen）指出，「從20幾歲開始，代謝就會一路下降」其實是一種迷思，如果把身體尺寸與組成納入考量，成年早期到中年的靜息代謝率其實相當穩定。

2021年刊登於《科學》（Science）期刊的一項大型研究也發現，人的每日能量消耗在20歲到60歲之間大致維持穩定，並非如一般想像的持續下滑。

真正影響減重的關鍵之一，其實是身體組成。20多歲時，多數人的肌肉比例較高、體脂較低。肌肉本身需要消耗能量維持，因此肌肉量較高的人，即使在休息時也會消耗較多熱量。

但大約35歲後，如果沒有進行重量訓練或其他阻力訓練，肌肉量可能以每年約1%的速度下降。與此同時，日常活動量也可能慢慢減少。格拉斯哥大學（University of Glasgow）代謝醫學教授薩塔爾（Naveed Sattar）就指出，許多人年輕時可能每天走路上班，就連和朋友外出時都是長時間站立，而進入中年後則因為生活型態改變，坐著的時間越來越長。

一項2018年追蹤963名38至50歲成人的研究發現，10年間，受試者每天久坐時間平均增加約40分鐘，而輕度身體活動則減少約30分鐘。這些看似微小的變化，如果持續多年，就可能形成每天一點點的熱量盈餘，最後逐漸反映在體重上。

除此之外，女性進入絕經期與更年期後，雌激素下降會影響脂肪分布，使脂肪更容易累積在腹部，而非過去常見的臀部與大腿。此外，熱潮紅等更年期症狀可能影響睡眠品質。睡眠不足也可能進一步影響食慾調節，讓人更容易感到飢餓。

換句話說，「年紀大比較難瘦」並不單純是代謝變差。若想維持健康體態，更重要的不僅是減肥，而是要保住肌肉量，維持活動能力。