讀書不只是考試有用！研究發現從小愛閱讀 腦力與心理健康都更好

英國一項大型研究發現，閱讀不只能增加孩子的閱讀能力，在孩子成年以後，也與更佳的認知能力、心理健康有關。不僅如此，這些孩子的語言學習、記憶與語言發展也較佳，就連出現壓力與憂鬱相關症狀的情況也比較少，可說是各方面帶來益處的好習慣。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國劍橋大學研究團隊分析超過10萬名美國兒童與青少年的資料，從9、10歲一路追蹤至成年早期。受試者參與「青少年腦部與認知發展研究」，研究人員將他們分成兩組，一組是在2至9歲之間就養成閱讀樂趣的人，另一組則是較晚開始閱讀，甚至幾乎沒有閱讀習慣的人。

結果發現，約48%的孩子很少閱讀休閒讀物，或直到較晚的年紀才開始閱讀；而其他孩子則已經累積約3至10年的閱讀經驗。研究團隊進一步比較臨床訪談、認知測驗、心理與行為評估，以及腦部掃描結果，並考量社經背景等因素後發現，較早開始閱讀的孩子，在青少年時期的認知表現普遍較好。

這些孩子在語言學習、記憶與語言發展測驗中表現較佳，學校課業表現也往往比較好。而且好處不只停留在課業上；這些孩子出現壓力與憂鬱相關症狀的情況較少，注意力也較好，攻擊行為與違反規則等行為問題也更少。

愛看書的孩子還有一個意外優勢，那就是較低的螢幕使用時間。研究發現，從小培養閱讀習慣的孩子，到了青少年時期，不論平日或週末，看電視及使用手機、平板的時間通常較少，同時睡眠時間也比較長。

腦部掃描更顯示，早期閱讀組的青少年整體腦部區域與體積略大，其中包括與認知能力相關的腦區；另外一些出現差異的區域，也與心理健康、行為及注意力有關。

不過，研究也發現「書看太多」可能反而沒有額外好處。研究團隊估計，兒童每週進行約12小時的休閒閱讀時，相關益處最為明顯；超過這個時間後，優勢似乎開始趨於平緩，認知測驗分數甚至出現下降。研究人員推測，原因可能是孩子如果長時間埋頭看書，便可能減少運動、和朋友互動等同樣有助於大腦發展的活動。

研究人員呼籲，與其只把閱讀當成提高學業成績的工具，不如從小讓孩子找到「看書本身很好玩」的感覺。畢竟閱讀帶來的好處可能不只屬於童年，成人研究也發現，閱讀與較低壓力、較放鬆，以及較高同理心有關；年長後持續從事閱讀等刺激大腦的活動，也與較低的認知功能下降及神經退化疾病風險相關。