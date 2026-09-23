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颶風波洛威脅墨西哥 專家示警太平洋史上最強風暴之一

中央社／ 墨西哥市23日綜合外電報導

颶風波洛已經發展成數十年以來太平洋威力最強大氣旋之一，預計將以5級颶風強度擦過墨西哥西南沿海。氣象專家示警，波洛是「太平洋盆地有史以來最強風暴之一」。

美聯社報導，美國國家颶風中心（National HurricaneCenter）昨晚表示，颶風波洛（Hurricane Polo）是一場「極度危險」風暴，最大持續風速約達每小時265公里。

波洛今天清晨幾乎停留在距墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）的芝華塔尼歐（Zihuatanejo）以南約325公里的海面上。預測顯示，這個風暴白天會急轉向西北，接下來幾天則將朝西北偏西方向前進。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，專家研判這個颶風不太可能登陸。不過美國國家颶風中心指出，颶風級的強風吹襲範圍可達風暴中心外約65公里，熱帶風暴級的強風則可延伸至約169公里。

預計今、明兩天格瑞羅州、米卻肯州（Michoacan）及柯利馬州（Colima）太平洋沿岸將出現熱帶風暴等級的天氣現象。

美國國家颶風中心數據顯示，波洛的風速已經追平這個區域近數十年來僅有的幾場超級颶風，其中包括2015年風速曾高達每小時346公里的颶風帕特里夏（Hurricane Patricia）。

紐約州立大學阿爾巴尼分校（University at Albany）大氣與環境科學系教授科博西羅（Kristen L.Corbosiero）指出：「這是（太平洋）盆地有史以來最強風暴之一。」

美國駐墨西哥大使館發布天氣警訊，呼籲僑民遠離水域和海灘，並且遵循墨西哥當局警示。

這場風暴增強的速度令科學家和當局為之震驚。國家颶風中心在報告中形容波洛過去24小時增強之快速「實在非常驚人」。

科羅拉多州立大學（Colorado State University）大氣科學系研究科學家克羅茲貝克（Philip Klotzbach）將波洛增強的趨勢歸因於為墨西哥和中美洲帶來嚴重乾旱、為區域其他地方帶來洪水的聖嬰現象。

他指出，太平洋海域水溫升高與風向變化都為颶風迅速增強提供條件，「目前颶風急遽增強需要的條件都已齊備」。

墨西哥 颶風 風暴

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