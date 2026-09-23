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面試手拿冰咖啡竟被請回家？16年面試官曝殘酷真相 這動作恐當場被刷

聯合新聞網／ 綜合報導
面試時帶一杯冰咖啡竟可能痛失工作機會？一名擁有長達16年資歷的資深面試官日前在社群平台上發文揭密。圖／AI生成
面試時帶一杯冰咖啡竟可能痛失工作機會？一名擁有長達16年資歷的資深面試官日前在社群平台上發文揭密。圖／AI生成

面試時順手帶一杯冰咖啡，竟然可能是痛失工作機會的致命元兇？一名擁有長達16年資歷的資深面試官日前在社群平台上發文提醒，帶著冰咖啡等休閒飲料進場面試會給人留下極度不專業的負面印象。這番言論隨即在網路掀起熱烈論戰，有人痛批面試官吹毛求疵，也有不少企業主管強烈贊同，直言「看到帶飲料直接叫他回家」，引發職場話題。

《時人雜誌》（People）報導，這起職場爭議源於資深招聘人員凱特琳（Caitlin）在TikTok上發布的一段影片。她指出，許多Z世代求職者喜歡手拿一杯冰美式或冰拿鐵悠哉走進面試室。凱特琳坦言，自己主要為作風嚴謹的《富比士》500強企業招募人才，求職者若端著冰飲登場，會讓人覺得這次面試只不過是他逛完賣場後順便打卡的「待辦事項」之一，看起來太隨便且缺乏誠意。

凱特琳強調，問題核心在於這段短短30至45分鐘的第一印象形成期。對此，支持派網友紛紛湧入留言力挺，有主管狠辣表示：「面試只需帶上你自己！帶飲料簡直就像在面試時吃東西一樣無禮，如果連60分鐘內不往嘴裡塞東西都做不到，真的太沒職業素養。」甚至有其他人坦言：「不管你怎麼想，只要面試官產生負面印象你就輸了。」

然而，這番「冰咖啡原罪論」也引發反方強烈反彈。另一派招募人員則持開放態度，認為「能提前帶咖啡準時報到，反而展現了出色的時間管理能力」。也有其他創作者拍攝影片反駁，認為工作本就不該是求職者的全世界，將買咖啡這類生活日常放大解讀成不敬業，反映出企業文化的過度僵化，正是許多年輕世代選擇遠離傳統職場的原因。

職場專家分析，第一印象在面試中往往起著決定性的心理作用（即「首因效應」）。特別是在法律、金融或高階顧問等講求嚴謹儀態的傳統產業，搖晃冰塊、吸管啜吸聲都容易在無意間破壞專業形象，甚至讓面試官覺得不被尊重而直接淘汰。也有網友客觀分析指出：「不管你覺得帶飲料合不合適都不重要，重要的是決定你生殺大權的面試官介不介意。」即使本身條件再優秀，若因一杯飲料被扣上態度輕浮的標籤也得不償失。

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面試 咖啡 求職 工作 職場 飲料

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