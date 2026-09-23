AI究竟會不會在未來消滅人類？這個問題近來再次引發討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，AI研究員考克森（Jacob Coxon）日前宣布離開人工智慧新創企業Anthropic，並表示，開發AI的人其實認真相信，AI可能在2030年代結束前殺死全人類。Anthropic高階研究人員休賓格（Evan Hubinger）也表示，他認為未來10年內發生這種情況的機率超過10%。

這些說法引發外界對AI研究是否應該放慢，以及如何加強「人類控制AI」的討論。但如果真的出現超級智慧AI，也就是能力全面超越人類的AI，它究竟可能如何讓人類走向滅亡？澳洲AI研究學者沃爾什（Toby Walsh）整理出5種可能情境。

第一種：我們根本不知道它會做什麼

如果AI的智慧真的全面超越人類，人類可能根本無法預測它的下一步。就像狗不可能理解人類為什麼會發動核戰一樣，智慧存在巨大落差時，低智慧的一方很難想像高智慧的一方究竟能做到什麼。

第二種：「迴紋針」製造失控

牛津大學哲學家尼克．博斯特羅姆（Nick Bostrom）曾提出著名的「迴紋針最大化」思想實驗。假設人類要求超級AI盡可能的製造迴紋針，AI可能會為了忠實執行任務，把地球上的所有物質，包括人類、行星與恆星，都拿來製造迴紋針。它並不是憎恨人類，只是單純把所有東西視為可以轉換成「完成任務所需資源」的材料。

第三種：生化武器

超級AI可能協助設計或製造危險的新型生化武器，進而造成大規模疫情。近年已有研究人員利用AI協助進行病毒相關研究，引發外界對這類技術遭到濫用的擔憂。不過，要製造一種真正能消滅全人類的病毒並不容易，因為病毒的傳播力與致死率之間往往存在生物學上的取捨。

第四種：核戰

另一種情境是AI進入核武指揮與控制體系，甚至提供錯誤情報，使人類誤判情勢並發動核武攻擊。歷史上人類已經數度因誤判而逼近核戰，因此如果高度自動化的AI介入這類系統，可能增加新的風險。真正造成大規模死亡的，也可能不只是核爆本身，而是後續的糧食危機與「核冬天」。

第五種：真正毀掉人類的還是人類自己

最令人不安的情境之一，反而不是AI直接殺死人類，而是AI讓現有社會逐漸失去維持運作的能力。例如大量工作被AI取代、假資訊充斥資訊環境、政治更加撕裂，以及人們越來越依賴虛假的AI陪伴，導致人際關係與社會信任逐漸崩解。

作者認為，這些情境並不代表AI末日一定會發生，但確實提醒人類，隨著AI能力快速提升，如何控制技術風險將成為越來越重要的問題。畢竟，真正值得擔心的未必是某天AI突然決定消滅人類，而是人類在追求更強大AI的過程中，能不能始終握好「方向盤」。