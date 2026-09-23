洪馬內：柬埔寨絕不成詐騙避風港 盼加強國際合作

柬埔寨總理洪馬內今天出席一場反網路詐騙的全球會議時表示，柬埔寨絕不會成為跨國詐騙集團的避風港，並強調將加強國際合作，打擊規模達數十億美元的網路詐騙產業。

路透社報導，洪馬內（Hun Manet）發表開幕致詞時說：「柬埔寨絕不會成為網路詐騙的避風港。」來自美國、中國等10餘國代表齊聚金邊出席這場會議。

他強調：「柬埔寨絕不允許犯罪集團破壞國家發展和超過1700萬人民的生計。」他並指出，柬埔寨支持加強國際合作，包括即時情資共享。

柬埔寨當局聲稱已剷除大規模詐騙園區，但有些分析人士對此抱持懷疑態度，他們認為這些突襲行動並未撼動幕後主使者。

分析人士和反對派人士說，這些突襲搜查行動並未觸及那些涉嫌為犯罪網絡提供保護的政界相關人士；與此同時，犯罪集團也已採取因應措施，拆分成規模較小的組織，並將業務轉移至海外。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）東南亞及太平洋地區代表項志（Delphine Schantz）表示，這次會議反映各方「日益增強的合作意願」。

她說：「但顯然還有許多工作仍待完成，不論是在國內層級，或是國際合作方面。」她呼籲各國就關鍵趨勢達成共識，並建立協調一致的監管架構，包括投入數位證據的蒐集工作。