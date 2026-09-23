捷克漢學家揭中國大陸學者突拜訪 打探學界動態與思想宣傳

捷克知名漢學家羅然（Olga Lomová）近期揭露，中國學者拜訪她的住處後，詢問捷克民間的反中情緒與當地漢學界情況，並為中共的少數民族政策辯護。羅然認為，這反映中共當局透過學術交流，在海外蒐集相關資訊並推動思想宣傳。

羅然近期在捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）網站上，發布一篇標題為「一位來自中國的不速之客」文章。她分享，一名曾在捷克任教的中國籍講師，以退休返捷、拜訪舊識為由聯繫她，詢問她個人住址後，帶一名學生與兩名來自上海同濟大學的學者前往其住處。

這兩名訪客強調自己不是中共黨員，並在交談中快速轉向政治議題，詢問捷克民間的反中情緒，並企圖澄清中共的「族群融合」政策。羅然指出，捷克參議院已於今年3月通過決議，強烈譴責中共頒布「民族團結進步促進法」合法化強制同化少數民族的行為。

兩位學者並認為羅然對中國法律的負面看法源於誤解，強調法律只是為了維護中國的國際形象，實際上少數民族仍享有充分自由。

經羅然追問，這兩名學者坦承任職於同濟大學馬克思主義學院「形勢與政策教研室」，主要負責教授中共中央規定的思想政治必修課，宗旨為「讓學生支持中國共產黨，了解共產黨的路線和方向」。

羅然直指，「這是一個令人震撼的例證，說明中共如何動員學術界人士，即使在海外也開展思想教育工作。漢學家首當其衝。畢竟，來訪者還四處打聽捷克有哪些地方、哪些人在教授中文，並索要聯絡方式，聲稱打算透過一本書來『慶祝』捷克漢學。」

羅然發現，同行學者之一不僅擔任思想政治教育中心主任，更任職於「習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」。此外，同濟大學於2024年獲得國家民族事務委員會資助，設立「中華民族共同體研究基地」，結合建築、城市規劃與馬克思主義理論等學科。

她警告，此類研究計畫表面上涉及建築與歷史遺跡保護，實則為抹除少數民族的文化傳統。「中國中央政府正透過建築和古蹟保護，努力抹去非漢族民族的文化傳統。他們認為，當人們不再居住在他們幾個世紀以來習慣的空間，並放棄他們以前的生活方式時，他們就會成為共產黨的忠實臣民。」

羅然提到，多位致力於保護新疆文化的國際知名學者已相繼遭到中共迫害，例如知名維吾爾族人類學家熱依拉·達吾提（Rahile Dawut），因記錄維吾爾朝聖地與精神遺產，於2018年遭逮捕，並於2023年被以「分裂國家罪」判處無期徒刑。此外，知名地理學家、前新疆大學校長塔西甫拉提·特依拜（TashpolatTiyip），也在2017年遭秘密審判判處死刑。

羅然呼籲外界提高警覺，勿忽視北京當局以學術交流為名、行思想控制與文化洗白之實的海外滲透手段。