快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克漢學家揭中國大陸學者突拜訪 打探學界動態與思想宣傳

中央社／ 布拉格23日專電

捷克知名漢學家羅然（Olga Lomová）近期揭露，中國學者拜訪她的住處後，詢問捷克民間的反中情緒與當地漢學界情況，並為中共的少數民族政策辯護。羅然認為，這反映中共當局透過學術交流，在海外蒐集相關資訊並推動思想宣傳。

羅然近期在捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）網站上，發布一篇標題為「一位來自中國的不速之客」文章。她分享，一名曾在捷克任教的中國籍講師，以退休返捷、拜訪舊識為由聯繫她，詢問她個人住址後，帶一名學生與兩名來自上海同濟大學的學者前往其住處。

這兩名訪客強調自己不是中共黨員，並在交談中快速轉向政治議題，詢問捷克民間的反中情緒，並企圖澄清中共的「族群融合」政策。羅然指出，捷克參議院已於今年3月通過決議，強烈譴責中共頒布「民族團結進步促進法」合法化強制同化少數民族的行為。

兩位學者並認為羅然對中國法律的負面看法源於誤解，強調法律只是為了維護中國的國際形象，實際上少數民族仍享有充分自由。

經羅然追問，這兩名學者坦承任職於同濟大學馬克思主義學院「形勢與政策教研室」，主要負責教授中共中央規定的思想政治必修課，宗旨為「讓學生支持中國共產黨，了解共產黨的路線和方向」。

羅然直指，「這是一個令人震撼的例證，說明中共如何動員學術界人士，即使在海外也開展思想教育工作。漢學家首當其衝。畢竟，來訪者還四處打聽捷克有哪些地方、哪些人在教授中文，並索要聯絡方式，聲稱打算透過一本書來『慶祝』捷克漢學。」

羅然發現，同行學者之一不僅擔任思想政治教育中心主任，更任職於「習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」。此外，同濟大學於2024年獲得國家民族事務委員會資助，設立「中華民族共同體研究基地」，結合建築、城市規劃與馬克思主義理論等學科。

她警告，此類研究計畫表面上涉及建築與歷史遺跡保護，實則為抹除少數民族的文化傳統。「中國中央政府正透過建築和古蹟保護，努力抹去非漢族民族的文化傳統。他們認為，當人們不再居住在他們幾個世紀以來習慣的空間，並放棄他們以前的生活方式時，他們就會成為共產黨的忠實臣民。」

羅然提到，多位致力於保護新疆文化的國際知名學者已相繼遭到中共迫害，例如知名維吾爾族人類學家熱依拉·達吾提（Rahile Dawut），因記錄維吾爾朝聖地與精神遺產，於2018年遭逮捕，並於2023年被以「分裂國家罪」判處無期徒刑。此外，知名地理學家、前新疆大學校長塔西甫拉提·特依拜（TashpolatTiyip），也在2017年遭秘密審判判處死刑。

羅然呼籲外界提高警覺，勿忽視北京當局以學術交流為名、行思想控制與文化洗白之實的海外滲透手段。

捷克 中共 智庫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共五中全會 分析：會否對習近平地位有新表述成焦點

唐獎漢學獎得主葛兆光：超越國家框架 研究思路更廣

華裔地震學家被中拘留 妻子盼川普介入處理

共軍軍報：查處張又俠劉振立 為中共和軍隊消除重大政治隱患

相關新聞

沒人在寫程式！美工程師崩潰整間公司「全靠Claude」…意外釣出馬斯克

AI寫程式愈來愈快，工程師反而更累？一名美國工程師近日崩潰抱怨，進入大公司後才發現，從規格、程式碼到測試幾乎全交給Claude Code，工程師每天只剩「跟AI對話、瘋狂交付」，甚至一天工作12、13小時。貼文吸引近800萬次瀏覽，連馬斯克都忍不住回了一句「Yikes」…

山雀「夾──夾──」叫什麼意思？鈴木俊貴《我能聽懂鳥在說什麼》破解鳥語密碼

《我能聽懂鳥在說什麼》作者鈴木俊貴為動物語言學者，研究領域為山雀科的鳥類行動，試圖解開其鳥叫聲的意思和語言規則。

視力退化可逆轉？日本丹麥研發人工視覺細胞 活化受損視網膜

老年性黃斑部病變與視網膜色素病變常導致視力嚴重手損，過去因視網膜上的感光細胞脫落，即使配戴眼鏡也無法改善。據日媒「每日新聞」報導，日本國立遺傳學研究所與丹麥科技大學等跨國團隊，成功研發出直徑僅約40微米的「人工視覺細胞」，並在小鼠與豬隻實驗中證實能有效活化視覺神經。這項刊登於國際期刊《Advanced Healthcare Materials》的成果，為長年認為不可逆的視力退化帶來曙光。

看舅舅寫的黛妃回憶錄 哈利曾希望書中沒有尷尬內容

已故英國黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）透露撰寫關於姊姊的回憶錄時，刻意對家人保密，直到寫作後期才同時告訴威廉王子、哈利王子，以及2位姊姊莎拉與珍。他表示，哈利對這本書「完全沒有問題」，但兩位姊姊目前仍在消化書中內容。

用「活體神經元」打造資料中心！新加坡CL1生物電腦系統，距離下一代AI還有多遠？

2026年8月，新加坡國立大學、澳洲生技公司 Cortical Labs 與資料中心營運商 DayOne 合作的「活體神經元資料中心」將活體神經元首次帶進資料中心的應用，引起媒體熱議。

日本二手書店湧詭異大單！逾50噸書籍出口美國 疑被「餵食AI」

日本各地二手書店近期湧現極不尋常的「神秘掃貨潮」！據「日本電視台」報導，自今年8月起，多家二手書商的線上訂單暴增，不僅單日銷量破百、營業額狂飆5倍，且下單模式有股詭異的規律。不同帳號以固定間隔機械式掃貨，目標全非熱門小說，而是江戶生活、30年前政壇內幕、哲學與醫學等冷門專業書，收件地址更是岡山縣同一座物流中心，甚至有國外公司詢問「能否購買數萬本書」，引起業界高度懷疑這些書全被買去「餵食AI」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。