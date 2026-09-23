沒人在寫程式！美工程師崩潰整間公司「全靠Claude」…意外釣出馬斯克

AI寫程式愈來愈快，工程師反而更心累？一名美國工程師近日崩潰抱怨，進入大公司後才發現，從規格、程式碼到測試幾乎全交給Claude Code，工程師每天只剩「跟AI對話、瘋狂交付」，甚至一天工作12、13小時。貼文吸引近800萬次瀏覽，連馬斯克都忍不住回了一句「Yikes（唉呀）」。

一位美國工程師近日在X上崩潰抱怨：「真的受夠這一切了」。他表示自己剛進入一家大公司任職半個月，就發現公司裡幾乎沒有人真正自己寫程式，從規格、程式碼、測試、PRD、工單到報告，幾乎全都交給Claude Code（AI代理式編碼與工作自動化工具）處理。不管是初階還是資深工程師，大家每天做的事情似乎都只剩下「跟Claude對話」，再把產出的程式碼一路往前送。

更讓他難以接受的是，公司並沒有因此留下更多時間讓工程師檢查、理解或review程式碼，反而因為管理層認為「寫程式已經不是瓶頸」，持續要求團隊加快交付速度，導致不少人一天工作12、13個小時，只是不斷接需求、生成程式、提交成果，「根本沒有人在思考，也沒有人真正解決bug」，讓他直呼整個工作過程毫無成就感，甚至相當「消磨靈魂」。

該貼文瞬間在X上掀起廣大迴響，目前已累積791.8萬次查看，科技巨擘馬斯克也現身留言區，僅以一句口語感嘆詞「Yikes」回應，語帶驚訝和傻眼，似乎也對這名工程師描述的工作狀況心有戚戚焉。

見此，台灣網友也將該消息傳回PTT，再度引起一波討論。許多人提到，AI過於普及，若沿用過去的模式反而速度太慢，甚至有可能丟了飯碗，「沒錯啊，不然要手寫喔」、「不然呢？AI寫的比你寫的又快又好」、「不用AI速度跟不上，就會被罵為什麼不用AI」、「你不用AI寫老闆會說你沒生產力」、「你可以不用，但效率低落到被資遣也你的事」、「你自己寫花3天，AI寫到測完3小時，你就先被上面的人review工作效率了」、「AI的出現就像電燈增加了可用時間，但不會調控的話，就變成減少了休息時間。大自然無法再強制使人類，日出而作日落而息」。

不過，對不少工程師來說，AI雖然替寫程式按下加速鍵，也帶來新的隱憂。當工程師愈來愈少親自撰寫程式、甚至不再仔細檢查AI產出的程式碼，後續的理解、驗證與除錯反而可能成為新的難題。就有網友直言，「我已經一年沒寫程式了，claude真的快又強」、「以前還會稍微看一下，現在都懶得看，只看測試」、「我現在就是這樣啊！有claude，誰還寫程式？還要手動寫，代表不會用AI，我已經快連自己程式長什麼樣都不認得了」、「現在比較麻煩的是驗證吧，已經有AI寫的code人類看不懂了，誰知道如果有bug要怎麼找」。