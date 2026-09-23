嬰兒注意力不同 基因激素造成性別差異

嬰兒在出生時就有性別差異！英國劍橋大學研究發現，剛出生的新生兒在觀看人臉與動態玩具時，女嬰關注人臉的時間顯著高於男嬰。專家強調，胎兒時期的基因與激素等先天生物學因素，確實會在人類心智與行為發展中扮演關鍵角色。

女嬰出生偏好人臉

《劍橋大學》報導，劍橋大學研究團隊針對130名出生不到3天的健康新生兒進行測試，其在螢幕兩側同時播放年輕女性面孔與牛頓球機械玩具的影片，並透過高精度的眼球追蹤技術紀錄嬰兒的目光偏好。

結果顯示，雖然所有新生兒整體上都對人臉表現出更高的興趣，但女嬰觀看人臉的時間比例平均高於男嬰，而男嬰關注機械玩具的時間比例則相對較高。由於新生兒幾乎沒有後天的社交經驗，因此睪固酮等性激素水平與基因差異，極可能是造成這種現象的主要原因。

劍橋大學自閉症研究中心博士生尤姆娜表示，過去研究已知男女在腦部結構上存在先天差異，而最新實驗進一步證實，性別帶來的微小差異在出生瞬間就已體現在注意力與視覺行為上。

先天後天交互作用

《衛報》報導，胎兒期形成的生物學基礎會與出生後的環境經驗持續交互作用，進而形塑個體的心智發展。劍橋大學自閉症研究中心主任巴隆-柯恩強調，這項發現並非否定後天環境的重要性，而是說明先天與後天是共同作用，不是非黑即白。

雖然專家推測這種對人臉的高度關注可能與女性未來較早發展語言及社交能力有關，但研究團隊仍需透過長期追蹤，進一步釐清這種早期注意力差異是否影響未來的神經發育，以及是否能為自閉症與過動症等性別發育差異提供解答。

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