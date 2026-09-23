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法國街頭智慧眼鏡偷拍女性 巴黎檢方展開調查

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

法國巴黎檢方今天表示，他們接獲關於女性在街頭遭人用智慧眼鏡未經同意偷拍的控訴，並已展開多項調查。

法新社報導，近期網路上出現偷拍女性的畫面後，歐洲要求對維權人士所稱「變態」智慧眼鏡採取行動的聲浪日益高漲，例如英國有請願活動要求禁售這類裝置。

在法國，負責全國網路霸凌受害者專線的e-Enfance協會本月稍早針對使用配有攝影功能的眼鏡錄影並在網路分享影片的現象示警。

e-Enfance協會表示，截至本月8日接獲約20起女性通報，大多與Meta智慧眼鏡有關。

協會人員表示，需要從這些裝置的設計階段就加強監管，並說「內容創作者將羞辱陌生人當成營利模式時，平台必須採取零容忍態度，並對屢犯者停權」。

根據協會說法，通報他們專線的案件往往有類似模式：內容創作者在公共場所接近年輕女子或女孩，然後利用智慧眼鏡偷偷拍攝。目的在於「激起反應、讓她感到不自在，或使她陷入尷尬處境」，之後將影片上傳社群媒體，主要是TikTok。

協會表示，被拍攝者時常成為嘲弄、厭女辱罵甚至威脅的目標，並舉例法國年度街頭音樂節期間，一名青少女在巴黎遭人拍攝。一名男子配戴Meta智慧眼鏡接近她並偷拍後，將影片上傳至TikTok、Instagram和X，影片在網路上瘋傳。這名青少女隨後收到「充滿仇恨的留言與死亡威脅」。

巴黎檢察署今天表示，他們已接獲「涉及使用智慧眼鏡侵犯隱私相關控訴」，但未說明牽涉到哪些品牌。

檢方指出，社群媒體上出現愈來愈多女性在街頭遭人以智慧眼鏡未經同意拍攝且影片上傳網路的情況。

根據法國法律，這類罪行最高可處2年徒刑以及4萬5000歐元（約新台幣165萬元）罰款。

檢方表示，部分案件也已展開性侵害調查，涉及「相關行為伴隨未經同意的性接觸」。

Meta與雷朋（Ray-Ban）眼鏡製造商EssilorLuxottica合作開發的智慧眼鏡在市場上取得佳績，去年售出700萬副。Google和Snap等其他公司也準備推出具備人工智慧（AI）功能的眼鏡。

Meta先前表示，他們已採取多項措施，防止有人竄改智慧眼鏡上用來顯示錄影狀態的閃爍LED燈。

巴黎 偷拍 智慧眼鏡

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