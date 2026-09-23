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珍貴初版「梅崗城故事」被當二手書捐出 樂施會撿到寶

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

樂施會（Oxfam）表示，工作人員日前在民眾捐贈的一批二手物品中，意外清理出一本極為珍稀的美國初版「梅崗城故事」（To Kill A Mockingbird）。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這本哈波．李（Harper Lee）於1960年出版的經典作品，是在捐給樂施會位在西倫敦波多貝羅路（Portobello Road）書店的一箱美國文學書籍中被發現。

目前，這本初版小說已由大英圖書館（British Library）取得，並將成為國家典藏的一部分。

發現這本「梅崗城故事」為美國初版的書店經理海斯曼-沃克（Olivia Haysman-Walker）表示，這本書其實很容易被漏掉，因為「捐贈書籍數量眾多，但我們一眼認出是『梅崗城故事』，覺得值得仔細查看一番」。

她補充：「我們很快就發現手上的是非常珍貴的書。書封顯示年代久遠，雖然邊緣略有磨損，但內頁狀況極佳。」

「能見到這本書從樂施會書店流入大英圖書館的國家典藏，讓人非常驚喜。」

「這段經歷相當特別，也提醒著大家，『二手九月』（Second Hand September）期間，店內書架和捐贈品中其實藏有各種珍寶。」「二手九月」是樂施會每年舉辦、鼓勵民眾選購二手物品的活動。

哈波．李這本小說以1934年的阿拉巴馬州為背景，是描寫種族不公與童年純真的經典之作。這本榮獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的作品全球銷量超過4000萬冊，並被翻譯成40種語言。

這位曾獲總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）的作家於2016年辭世，享壽89歲。

故事 倫敦 哈波

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