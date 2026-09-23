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日本關東風災增至9死 500多棟住宅遭殃

中央社／ 東京23日綜合外電報導

今年第25號颱風「杜鵑」重創日本關東地區，引發淹水、土石流等災情。千葉縣與神奈川縣政府今天新確認兩名死者，截至今天上午8時30分，這場風災的罹難者增至9人。

「每日新聞」報導，千葉縣政府表示，縣內印西市一名60歲男性昨天在被水淹沒的車輛附近被尋獲，送醫後宣告不治；而神奈川縣內則新增1名罹難者。

目前仍有4人失蹤。各地政府與自衛隊等單位仍在持續搜索失聯者。

「朝日新聞」報導，千葉縣河川環境課等單位22日表示，受到颱風「杜鵑」的影響，成田市一個湖泊印旛沼局部潰堤，導致周邊的田地與住宅區大範圍淹水。而當天清晨4時30分的水位超過基準值5.04公尺，為1968年開始管理以來最高。

當地農業相關團體22日上午聯絡管理印旛沼的單位，縣府職員等人因而發現上述狀況，正在從兩處排水，希望降低湖泊水位。目前尚不清楚堤防何時修復完畢。

日本放送協會（NHK）報導，受到這次風災影響，千葉縣、神奈川縣、茨城縣已經確認合計500多棟住宅受損。

千葉縣佐倉市則因為流經當地的高崎川氾濫，造成當地大面積淹水。救援團隊出動橡皮艇與水陸兩棲越野車救難。

日本 杜鵑 土石流

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