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巴拿馬天主教會25年37起性侵投訴 5人遭解除神職

中央社／ 巴拿馬市22日綜合外電報導

根據今天公布的報告，巴拿馬天主教會已記錄數十起投訴，指控神職人員對未成年人及其他弱勢人士性侵。這份報告由兩所天主教大學應教會要求彙整，發現2001至2025年間有37起針對神職人員的性侵投訴。

法新社報導，巴拿馬市總主教烏尤亞（Jose Domingo Ulloa）在報告發布會上表示，這項調查目的在了解教會如何處理「針對未成年人性侵的整個問題」。

他再次向受害者致歉，並表示有5名神職人員因性侵罪名成立而遭解除神職。

全球各地天主教會長期以來屢屢爆出神職人員性侵兒童的醜聞，嚴重損害教會形象。

這份報告未發現教會在巴拿馬存在蓄意隱瞞性侵事件的政策，但指出教會在處理相關投訴方式上仍有問題。

這份報告由西班牙的維拉紐瓦大學（Villanueva University）與美國聖母大學（University of Notre Dame）共同彙整。

報告作者之一巴勒羅（Maria Jose Valero）指出，已提出的投訴數量不一定能反映性侵事件的實際規模，因為部分受害者可能因種種原因不願出面舉報。

非營利組織「兒童權利國際網絡」（Child Rights International Network）2019年的一份報告顯示，拉丁美洲雖然是全球天主教徒比例最高的地區，但神職人員性侵案件的通報率卻是全球最低。

巴拿馬 性侵

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