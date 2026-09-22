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揭姊姊婚姻秘辛…黛安娜胞弟回憶錄上市 再掀英國王室波瀾

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
英國國王查理三世已故首任妻子黛安娜王妃的胞弟史賓塞，撰寫回憶錄揭露有關查爾斯三世的諸多爆炸性內容，讓英國王室再陷風暴。 歐新社
英國國王查理三世已故首任妻子黛安娜王妃的胞弟史賓塞，撰寫回憶錄揭露有關查爾斯三世的諸多爆炸性內容，讓英國王室再陷風暴。 歐新社

英國國王查理三世查爾斯三世）已故首任妻子黛安娜王妃的胞弟史賓塞撰寫回憶錄揭露有關查爾斯三世的諸多爆炸性內容，讓英國王室再陷風暴。這本書今天正式上市。

法新社報導，黛安娜王妃（Princess Diana）胞弟史賓塞（Charles Spencer）撰寫這本回憶錄「天鵝之歌：我的姊姊黛安娜」（Swan Song: Diana, My Sister，暫譯），從他的角度來記述姊姊的生命歷程，由企鵝出版集團（Penguin）發行，已經在多個英語系國家出版，並且翻譯成12種語言全球上市。

黛安娜於1997年在巴黎車禍身亡，距今已經將近30年。本書共384頁，部分內容上週在英國小報「每日郵報」（Daily Mail）連載，因揭露黛安娜與前夫、現任國王查爾斯三世（King Charles III）相關的內幕，引發媒體以聳動標題報導。

史賓塞在書中寫到，黛安娜過世後不久，當時仍為威爾斯親王（ Prince of Wales）的查爾斯曾致電他說：「放心，我們很快就會忘記她。」這項說法遭到查爾斯罕見地公開否認。

史賓塞還聲稱查爾斯在得知黛安娜去世時，「聽起來雀躍萬分，宛如中了樂透一樣」。

現年62歲、曾任美國電視記者的史賓塞表示，他寫這本回憶錄是為澄清「隨時間流逝而逐漸被大眾接受的謬誤」。他向「週日郵報」（Mail on Sunday）表示：「看到這本書，黛安娜一定會高興得歡呼雀躍。」

英語版新書已經在英國、美國、加拿大和澳洲等國上市，德國、巴西和西班牙等地也可購得翻譯版。儘管媒體大幅報導，該書截至今天為止僅在英國亞馬遜（Amazon）網路書店非小說類暢銷書榜居第12名。

被譽為「人民的王妃」的黛安娜36歲離世時引發英國乃至全球哀悼。當時也有批評認為，時任英國君主伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）未能及時展現同理心與理解。

史賓塞受訪時告訴英國廣播公司（BBC），他堅持黛安娜不希望當時分別15歲和12歲的威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）走在母親靈柩後方送葬時，查爾斯為之「勃然大怒」。

白金漢宮（Buckingham Palace）發言人上週針對這些說法罕見發布現年77歲國王的聲明指出：「陛下深知，手足離世的悲慟往往會遮蔽理智、影響判斷，並且帶來外人難以察覺的記憶偏差，即使過了很多年。」不過史賓塞在BBC專訪時強調：「那些話的確是他說的，我沒有聽到查爾斯說他沒有說過。」

史賓塞同時在書中披露，黛安娜在與查爾斯於1981年至1996年間幾經風雨的婚姻裡，曾經多次萌生輕生念頭。他詳細描述黛安娜有次曾駕車前往英格蘭南部某個以墜崖聞名的地點，但是對兒子的愛讓她打消念頭。

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