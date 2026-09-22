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印尼受野火霾害影響省分 呼吸道病例已超過17萬
印尼數週以來受野火造成的有毒煙霧所苦，根據1名衛生部官員今天說法，在受霾害影響的7個省當中，累計出現的呼吸道相關病例已由約2週前的11萬多例增至17萬多例。
法新社報導，印尼在婆羅洲（Borneo）的領土及在蘇門答臘島（Sumatra）和巴布亞省（Papua）發生的野火，造成印尼部分地區及鄰國馬來西亞和新加坡籠罩在煙霾之下，空氣品質指數大跌。
印尼衛生部官員丁蘇揚提（Then Suyanti）今天在記者會上表示，這種有毒煙霧當中的汙染物包括細懸浮微粒PM2.5，可能帶來呼吸道感染等健康風險。
她說，從8月到本月21日這段期間，印尼受森林與土地火災影響地區總計通報有17萬4694起急性呼吸道感染病例，其中4萬多例是幼兒。截至本月9日通報的病例總數則為11萬3000多例。
印尼7至10月的乾季經常發生野火，但今年火勢更密集猛烈，正值地球遭遇預料將是有紀錄40年以來最強的聖嬰氣候現象。
丁蘇揚提表示，印尼衛生部已調派援助物資到受影響地區，包括氧氣機、氧氣瓶和口罩；並建議民眾在空氣品質惡化時減少戶外活動，以及記得配戴口罩與保持身體水分。
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