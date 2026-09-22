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埃及再批衣索比亞大壩搶水 籲各國共商治理尼羅河

中央社／ 開羅22日專電
埃及位於尼羅河最下游，用水幾乎完全依賴尼羅河，因此，極為擔心位於尼羅河上游的衣索比亞單方面建造文藝復興大壩，使流入埃及的水量大幅減少，並對衣索比亞還要再蓋3座新水壩感到憤怒。圖為開羅市區沿岸的尼羅河風光。中央社
埃及位於尼羅河最下游，用水幾乎完全依賴尼羅河，因此，極為擔心位於尼羅河上游的衣索比亞單方面建造文藝復興大壩，使流入埃及的水量大幅減少，並對衣索比亞還要再蓋3座新水壩感到憤怒。圖為開羅市區沿岸的尼羅河風光。中央社

衣索比亞文藝復興大壩已於2025年9月正式啟用。埃及始終反對此計畫，近期公開新論點，強調衣索比亞不需依賴控制尼羅河流量來尋求發展，並警告大壩將對埃及人民的生存利益造成損害，呼籲流域周邊各國共同協商治理協議。

埃及位於尼羅河最下游，極為擔心位於尼羅河上游的衣索比亞單方面建造文藝復興大壩（GrandEthiopian Renaissance Dam，GERD）後，會使尼羅河流入埃及的水量大幅減少。因此，埃及對於衣索比亞近期計劃還要在尼羅河上再蓋3座新水壩感到憤怒。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）21日報導，埃及水利暨灌溉部長塞維朗（Hani Sewilam）日前召開記者會，再次提出反對大壩的新論點。埃及政府也努力將此事搬上國際檯面，並多次將兩國爭端提交至聯合國安理會。

「埃及是一個極度乾旱的國家，用水幾乎完全依賴尼羅河。」塞維朗表示，埃及有超過98%的可再生水資源均來自境外；相較之下，衣索比亞擁有豐富的降雨量和水資源。

塞維朗進一步解釋說，衣索比亞農業每年消耗約1480億立方公尺來自雨水的「綠色水」（降雨形成存在於土壤與植物中），牲畜的綠色水用水量也高達855億立方公尺，而直接使用來自尼羅河的「藍色水」（存在於地表與地下）用量則約為96.8億立方公尺。

塞維朗強調，目前埃及從尼羅河獲得的水源配額為568億立方公尺，遠低於埃及自己估計的1230億立方公尺用水需求。

塞維朗於記者會上再次抨擊，尼羅河屬於沿岸所有11個國家的共享資源；而衣索比亞的文藝復興大壩未經各國充分諮詢即一意孤行。

報導指出，衣索比亞政府稱大壩建成對於該國水力發電發展極為重要，且不會對下游國家造成重大損害。

衣索比亞在2020年至2024年間為大壩分階段蓄水，但並未與埃及和蘇丹達成具有約束力的協議，並直接於2025年9月正式啟用大壩。

根據阿聯媒體「國民報」（The National）報導，衣索比亞對此表示，大壩是主權專案，主要用於水力發電，拒絕接受被限制利用其自身自然資源的安排。

塞維朗則反擊說，衣索比亞水利能源部長伊特法（Habtamu Itefa）稱在一條由多國共享的河流上建造水壩，是屬於自己國家主權權利，這種想法不知從何而來，並諷刺說：「在國際河流上建造水壩，和在自己家裡鋪地毯是兩碼子事。」

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）日前與坦尚尼亞外長會談時，已拒絕由埃及單方面採取尼羅河治理措施，並呼籲制定一項以國際法為基礎，並經由流域各國協商的尼羅河流域治理倡議。

「金字塔報」另指出，希臘和塞浦路斯近期也重申對埃及維護水資源安全表示支持，並敦促埃及管理尼羅河時遵守國際法。

埃及 衣索比亞 尼羅河

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