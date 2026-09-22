3歐元社會實驗 左派黨柏林推社區食堂對抗物價與孤獨

柏林物價近年節節攀升，過去約3、4歐元的柏林街頭小吃土耳其沙威瑪，如今動輒要價10歐元。德國左派黨近日在柏林試辦「社區食堂」，只要3歐元就能吃到一份現做主餐，希望透過政府補貼，將平價熱食與居民交流空間納入城市公共服務。

中央社走訪位於柏林十字山區（Kreuzberg）的實驗社區食堂，中午時分，小餐館裡外坐滿用餐民眾，有人獨自吃飯，也有人圍桌聊天。當天供應印度菠菜乳酪咖哩（Palak Paneer）配飯，一份只要3歐元（約新台幣109元）。

● 物價飆漲柏林有感 左派黨啟動社會實驗

提出這項政策的左派黨（Die Linke）20日在柏林邦議會選舉拿下25.7%選票，較2023年增加13.5個百分點，首度躍升柏林第一大黨。

左派黨首席候選人艾拉普（Elif Eralp）選後表示，選民期待政治改變，左派黨要讓柏林成為一座「更負擔得起、更公平」的城市。從房租到日常飲食，聚焦降低生活成本，是左派黨這次選戰主打議題。

左派黨選前提出「社區食堂」計畫，主張在柏林各區設置平價食堂，一份熱食3歐元起。

「以前我還在念書的時候，一個Döner（柏林土耳其沙威瑪）只要3.5歐元。」在社區食堂吃飯的柏林居民伊克努（Ilknur）告訴中央社，現在一份Döner已接近10歐元（約新台幣360元），差不多變成10年前的3倍。

伊克努有正職工作，目前仍負擔得起日常飲食，但對外食漲價相當有感。她說，柏林其實已有一些民辦社區廚房，以自由捐款方式提供熱食，她覺得這樣的地方應該要更多。

● 不只填飽肚子 3歐熱食對抗都市孤獨

左派黨工作人員梅瑞恩接受中央社訪問表示，柏林食品價格上漲，部分低收入民眾連一頓熱食都愈來愈難負擔，這是左派黨提出社區食堂的原因。

另一方面，社區食堂希望提供居民碰面、聊天的空間，讓大家不只在線上，而是真正面對面交流，消解現代人在都市生活中的孤獨感。

左派黨因此將社區食堂視為「社會基礎設施」，認為平價熱食與居民交流的空間，應像圖書館、游泳池一樣，成為城市公共服務的一部分。

選前推出的快閃社區食堂則是為政策試水溫，一方面希望讓更多人知道這項構想，一方面測試實際運作情況。梅瑞恩表示，試辦結果顯示，市民對「社區食堂」需求確實存在。

● 3歐一餐誰買單 每年需1900萬歐元

但3歐元的價格，也帶來最現實的問題：誰來支付剩下的成本？梅瑞恩坦言，一份能讓人吃飽、兼顧食材品質與營養的主餐，沒有公共支持不可能長期維持3歐低價。

根據左派黨計畫，柏林政府每年需投入約1900萬歐元，建立社區食堂網絡，目標每天供應約1萬4000份平價餐點。食堂不設收入門檻，不必證明經濟困難，所有居民都能使用。

計畫分3階段推動，首先補助符合條件的既有社區廚房，接著透過公開招標增設據點，長期則希望成立公營機構負責營運，將社區食堂正式納入柏林公共服務體系。

左派黨估算，每年1900萬歐元約占柏林邦政府年度預算0.05%。梅瑞恩認為，相較社區食堂能帶來的社會效益，這筆公共支出值得投入。

3歐元社區食堂能否從選舉期間的社會實驗，真正成為城市基礎設施的一部分、走入柏林人的日常生活，仍待選後組閣及預算協商結果。不過，從試辦期間絡繹不絕的用餐人潮來看，左派黨的社區食堂實驗，已精準反映柏林居民對降低生活成本的迫切需求。