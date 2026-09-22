動機尚不明！土耳其西部校外槍擊至少8傷 嫌犯已被拘留

最近一起令人心痛的判決在日本引起廣泛討論。據日媒「集英社Online」報導，千葉縣茂原市58歲的母親齋藤千榮子，因親手將重度腦性麻痺的女兒溺斃後尋短未遂，遭檢方依殺人罪起訴。法庭上，母親聲淚俱下向亡女道歉：「女兒是我的生命、我的一切。」千葉地院審酌母親長年竭盡心力照顧，最後罕見判處拘禁3年、緩刑5年，讓這起被長照重擔壓垮的家庭慘劇再度驚動社會。

2026-09-22 14:13