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動機尚不明！土耳其西部校外槍擊至少8傷 嫌犯已被拘留

中央社／ 伊斯坦堡22日綜合外電報導

土耳其西部馬尼沙省省長辦公室指出，一名槍手今天在當地一所高中外開火，造成包括學生在內至少8人受傷，嫌犯不久後遭到拘留，犯案動機尚不明。

法新社報導，馬尼沙省（Manisa）省長辦公室在聲明中表示，當地時間今天上午8時左右，這名嫌犯在圖爾古特盧區（Turgutlu）開火，並在犯案後遭安全部隊拘留。

根據當局及土耳其民營電視台NTV，傷者已被送往醫院治療，其中兩人傷勢嚴重。

警方與醫療人員均趕抵現場，當局展開相關調查，校園周邊也加強安全措施。

土耳其 槍擊 學生

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